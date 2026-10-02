Решение принято: в Европе создадут свой платежный сервис, который заменит американские Visa и Mastercard
Европейские платежные компании, услугами которых пользуются около 130 млн человек, договорились объединить усилия и создать сеть для трансграничных платежей. Инициатива должна помочь Европе избавиться от зависимости от американских Visa и Mastercard.
Для реализации проекта будет создано совместное предприятие European Network for Payments (ENP) со штаб-квартирой в Мадриде. Оно объединит национальные платежные системы.
Основателями ENP стали итальянская Bancomat, испанская Bizum, EPI Company/Wero, португальская SIBS-MB WAY и норвежско-датская Vipps MobilePay. Их сервисами пользуются около 130 млн человек в 13 европейских странах – это более 70% населения Евросоюза и Норвегии.
Новая сеть свяжет уже работающие платежные системы с помощью общей технической и операционной платформы. Она будет основана на европейских стандартах и обеспечит мгновенные переводы между банковскими счетами.
В компании считают, что проект в перспективе может дополнить планы Европейского центрального банка по запуску цифрового евро к 2029 году. Предполагается, что цифровой евро станет онлайн-кошельком с гарантией ЕЦБ, которым будут управлять частные компании, в том числе банки.
Глава Европейской платежной инициативы Мартина Ваймерт назвала давнюю раздробленность платежных систем "главным препятствием" для европейских проектов. По словам заместителя генерального директора Bizum по международному развитию Фернандо Родригеса, для ENP уже выбрали руководителя, и компания планирует нанимать сотрудников.
В первые годы участникам проекта придется покрывать операционные расходы, пока ENP будет создавать инфраструктуру и наращивать масштабы работы. Когда сеть станет достаточно крупной, она сможет получать собственные доходы от комиссий, отметила Ваймерт.
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Компании сообщили, что к проекту могут присоединиться и другие европейские платежные системы. Запуск будет проходить поэтапно: сначала сеть объединит трансграничные переводы между частными лицами, затем к ней подключат платежи в интернет-магазинах и торговых точках.