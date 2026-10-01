На Европу надвигается волна холода - стало известно, когда это начнется

Для Латвии прогноз пока выглядит значительно спокойнее. Данные ECMWF не подтверждают сценарий, при котором сильный мороз в начале октября охватит весь регион. Более того, прогнозы авторитетных европейских метеослужб показывают, что похолодание будет неоднородным и наиболее выраженным в северных частях Европы. В странах Балтии станет холоднее, но пока без морозов.