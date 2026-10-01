На Европу надвигается волна холода - стало известно, когда это начнется
В ближайшие дни в Латвии сохранится мягкая и приятная погода, однако уже на следующей неделе в Европе ожидается заметное похолодание.
Согласно актуальному прогнозу Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF), в период с 5 по 12 октября в северной части Европы ожидается существенное изменение температурного фона.
Наиболее ощутимым похолодание может оказаться в Скандинавии. В Норвегии и Швеции температура в отдельных районах будет опускаться ниже нуля, особенно ночью и утром. В самых северных районах возможны заморозки и отрицательные температуры до -5...-15 градусов.
Шведский метеорологический институт SMHI отмечает, что в северных частях страны метеорологическая осень уже наступила. В сентябре в Швеции в целом было теплее обычного, однако в Лапландии температура уже опускалась до -6 градусов.
Холодный воздух постепенно начнет распространяться и южнее. В Польше заметное изменение погоды прогнозируется примерно 8-13 октября. После нынешних высоких температур днем столбики термометров могут опуститься до +9...+14 градусов, а ночами в отдельных районах возможны заморозки.
Для Латвии прогноз пока выглядит значительно спокойнее. Данные ECMWF не подтверждают сценарий, при котором сильный мороз в начале октября охватит весь регион. Более того, прогнозы авторитетных европейских метеослужб показывают, что похолодание будет неоднородным и наиболее выраженным в северных частях Европы. В странах Балтии станет холоднее, но пока без морозов.