В Латвии предлагают отменить минимальные соцвзносы с 2027 года
Министерство благосостояния разработало поправки к закону "О государственном социальном страховании", предусматривающие отмену минимальной базы обязательных взносов государственного социального страхования.
В дальнейшем обязательные взносы за всех работников уплачивались бы с их фактической заработной платы, а не как минимум с установленной минимальной базы обязательных взносов. Это позволило бы сократить теневую экономику, а также административную и финансовую нагрузку на работодателей.
Исполняющий обязанности министра благосостояния Улдис Аугулис: "Цель - увеличить социальные взносы за работников с краткосрочными трудовыми отношениями - сезонных работников или тех, кто выполняет сдельную работу. К сожалению, с учетом размера минимальных взносов они нередко работали в так называемой серой зоне и вообще не платили взносы. После тщательного анализа и обсуждений с работодателями и самозанятыми я ожидаю, что взносы с фактически полученного вознаграждения будут финансово выгодны всем, одновременно снижая риски нелегальной занятости".
Министерство считает, что действующее регулирование снижает мотивацию легализовать краткосрочные трудовые отношения и может повышать риски незарегистрированной занятости. Нынешние правила особенно затрагивают работающих неполное рабочее время, сезонных работников и людей, работающих по вызову. Во многих отраслях работодателям необходимо оперативно привлекать работников на несколько часов, один день или конкретное мероприятие, однако существующая система минимальных обязательных взносов создает для таких трудовых отношений несоразмерные расходы и сложное администрирование.
Отмена минимальной базы обязательных взносов способствовала бы легальной занятости с сохранением принципа, согласно которому выплаты по социальному страхованию рассчитываются в соответствии с фактическими доходами человека.
Планируется, что изменения снизят административную нагрузку и на государственные учреждения, поскольку больше не потребуются дополнительные расчеты минимальных обязательных взносов и их администрирование. Одновременно ожидается, что более широкое участие работников в легальном рынке труда поможет сократить теневую экономику и сохранить стабильные поступления налогов на рабочую силу в государственный бюджет. Цель законопроекта - создать более простую, понятную и соответствующую реалиям рынка труда систему обязательных взносов.
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Предполагается отменить уплату минимальных обязательных взносов с 1 января 2027 года. Решение о поправках к закону должен будет принять Сейм путем голосования.