В Латвии предлагают отменить минимальные соцвзносы с 2027 года

Исполняющий обязанности министра благосостояния Улдис Аугулис: "Цель - увеличить социальные взносы за работников с краткосрочными трудовыми отношениями - сезонных работников или тех, кто выполняет сдельную работу. К сожалению, с учетом размера минимальных взносов они нередко работали в так называемой серой зоне и вообще не платили взносы. После тщательного анализа и обсуждений с работодателями и самозанятыми я ожидаю, что взносы с фактически полученного вознаграждения будут финансово выгодны всем, одновременно снижая риски нелегальной занятости".