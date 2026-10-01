Нацобъединение предлагает запретить двойное гражданство Латвии и России - и все ради одного человека
Сейм в четверг передал на рассмотрение юридической комиссии подготовленные Национальным объединением поправки к закону о гражданстве, которые предусматривают полный запрет двойного гражданства Латвии и России.
Данные изменения были разработаны после безуспешных поисков органами Министерства внутренних дел (МВД) способов лишения латвийского гражданства российского миллиардера Петра Авена. Двойное гражданство Латвии и России запрещено уже сейчас, но допускаются отдельные исключения, в том числе в отношении Авена.
В аннотации к поправкам поясняется, что в международном праве существует общий принцип, согласно которому регулирование вопросов гражданства является исключительной компетенцией каждого государства и они обладают суверенным правом самостоятельно определять круг своих граждан. Законопроект предусматривает полную ликвидацию двойного латвийско-российского гражданства с 1 октября 2028 года, предоставляя всем лицам с двойным гражданством время для выбора и оформления необходимых документов.
Как указано в аннотации к поправкам, в напряженной геополитической ситуации двойное гражданство с Россией может создавать риски для безопасности Латвии и лояльности граждан, а также стать причиной межгосударственных разногласий.
Согласно данным МВД на март 2026 года, в Латвии проживают 2436 человек с двойным латвийско-российским гражданством, в основном в возрастной группе до 25 лет, что объясняется выбором родителей предоставить ребенку гражданство Латвии, сохранив гражданство России, или наоборот. 443 проживающих в Латвии обладателя двойного латвийско-российского гражданства получили его на основании других положений закона о гражданстве.
За рубежом проживают 1038 человек с двойным латвийско-российским гражданством в возрасте до 17 лет, а в возрасте от 18 до 25 лет - 288 человек. Это также самая большая группа проживающих за рубежом лиц с двойным латвийско-российским гражданством.
Читайте продолжение после рекламы
Парламентский секретарь МВД Эдвинс Шноре ранее на заседании комиссии Сейма по запросам заявил, что в случае, если будет сделан вывод о невозможности лишить Авена латвийского гражданства на основании заключения органов безопасности, то, скорее всего, будет рассмотрена возможность внесения поправок в закон о гражданстве, запрещающих двойное гражданство с Россией без исключений.
В 2023 году Сейм принял поправки к закону о гражданстве, предусматривающие возможность лишать латвийского гражданства лиц, которые оказали существенную поддержку России в войне против Украины. Против Авена и его делового партнера Михаила Фридмана были введены санкции США, Великобритании, стран Европейского союза (ЕС) и других стран, которые считают их людьми, близкими к российскому диктатору Владимиру Путину и обслуживающими интересы Кремля. 22 сентября 2026 года представители стран ЕС договорились исключить Фридмана из санкционного списка. Суд ЕС до этого отменил решение Совета ЕС о санкциях, введенных против Авена и Фридмана в период с 28 марта 2022 года по 15 марта 2023 года, но последующие санкции ЕС против них оставались в силе. В отношении Авена санкции по-прежнему действуют.
Правительство Латвии 22 сентября 2026 года ввело против Фридмана финансовые ограничения и ограничения на въезд в страну.
Латвия подала апелляционные жалобы на решение Суда ЕС по делам о санкциях против Авена и Фридмана. Минюст Латвии ранее заявил, что при введении санкций как в отношении Авена, так и в отношении Фридмана были получены доказательства активного предоставления ими материальной или финансовой поддержки российским лицам, которые несут ответственность за аннексию Крыма и дестабилизацию Украины.
Читайте продолжение после рекламы
Со времени вторжения России в Украину в 2022 году Авен с семьей проживает в Латвии.