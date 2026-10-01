Нацобъединение предлагает запретить двойное гражданство Латвии и России - и все ради одного человека

В 2023 году Сейм принял поправки к закону о гражданстве, предусматривающие возможность лишать латвийского гражданства лиц, которые оказали существенную поддержку России в войне против Украины. Против Авена и его делового партнера Михаила Фридмана были введены санкции США, Великобритании, стран Европейского союза (ЕС) и других стран, которые считают их людьми, близкими к российскому диктатору Владимиру Путину и обслуживающими интересы Кремля. 22 сентября 2026 года представители стран ЕС договорились исключить Фридмана из санкционного списка. Суд ЕС до этого отменил решение Совета ЕС о санкциях, введенных против Авена и Фридмана в период с 28 марта 2022 года по 15 марта 2023 года, но последующие санкции ЕС против них оставались в силе. В отношении Авена санкции по-прежнему действуют.