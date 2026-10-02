Архитектура начинается с человека и города

Недавно я, обычный человек, жительница Риги, вместе с участниками мастерской студентов архитектуры побывала на экскурсии по всей строительной площадке Андрейсалы, и мы провели там три часа. Раньше, уже много лет назад, я много ездила по Андрейсале на велосипеде. Другое мое воспоминание связано с временами, когда еще ходил паром в Стокгольм. Я всегда стояла на палубе, проплывала мимо этих огромных монстров и думала про себя: что это? Они были словно полузаброшенные, заросшие кустами. Поскольку раньше я не бывала на такой экскурсии и никто не водил меня по этой территории, в тот день я была немного растеряна, слушая рассказ об истории этого места. Как вы как архитектор сейчас смотрите на Андрейсалу с исторической точки зрения? О чем, по вашему мнению, думали люди в разные времена, создавая это место? Как все это возникло и развивалось?