Архитектура начинается с человека и города
Дагния Смилга - архитектор и градостроитель, которая в своей работе уделяет особое внимание диалогу исторического наследия и современной городской среды. В разговоре с Pastaiga она рассказывает об исторической идентичности Андрейсалы, замысле Riga Waterfront и о том, как общественное пространство может стать местом, где люди чувствуют свою принадлежность к городу.
В интервью раскрывается не только профессиональный взгляд на архитектуру, но и личная убежденность в том, что качественная среда начинается с возможности человека свободно соприкасаться с водой, природой и городом.
Недавно я, обычный человек, жительница Риги, вместе с участниками мастерской студентов архитектуры побывала на экскурсии по всей строительной площадке Андрейсалы, и мы провели там три часа. Раньше, уже много лет назад, я много ездила по Андрейсале на велосипеде. Другое мое воспоминание связано с временами, когда еще ходил паром в Стокгольм. Я всегда стояла на палубе, проплывала мимо этих огромных монстров и думала про себя: что это? Они были словно полузаброшенные, заросшие кустами. Поскольку раньше я не бывала на такой экскурсии и никто не водил меня по этой территории, в тот день я была немного растеряна, слушая рассказ об истории этого места. Как вы как архитектор сейчас смотрите на Андрейсалу с исторической точки зрения? О чем, по вашему мнению, думали люди в разные времена, создавая это место? Как все это возникло и развивалось?
Мне кажется, что именно территория Андрейсалы очень интересна. Как и во многих других европейских городах, в Риге был период индустриализации. Вблизи города формировались и развивались промышленные зоны, и это одна из них - у Даугавы, на территории порта. Еще сравнительно недавно это была частично закрытая территория. Сейчас порт постепенно отступает, рельсы убирают, и промышленная территория все больше становится частью города - она открывается. Долгие годы это место было закрыто и служило промышленным целям: перегрузке, хранению и перевозке грузов.
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Поэтому особого внимания ему не уделяли.
Да, теперь оно станет совсем другим. Я тоже на прошлой неделе ехала по этой улице до самой Даугавы и дальше в сторону моря. Тогда очень ясно понимаешь, что порт живет совершенно своей жизнью, а мы, живя в городе, этого даже толком не замечаем. Это очень интересно. Мы знаем, что происходит в нашей повседневной жизни, но там совершенно другой мир. Мне кажется особенно интересным, что этот другой мир сейчас отступает все дальше от центра города. Напротив Андрейсалы находится сад Виестура - один из исторических парков Риги, поэтому открываются новые возможности соединить историческое с чем-то совершенно новым. Там уже есть очень значимые ценности: большие промышленные здания, отдельные направления дорог, рельсы. Вся эта линейная структура, которая тянется по территории, позволяет понять, где когда-то стояли краны и как перегружали грузы. Поэтому у этого места уже есть очень интересная основа.
Да, но там ведь есть и красивая церковь, и жилые дома. Очевидно, и в те времена кто-то думал не только о промышленной функции.
Конечно. Там есть и здание станции, которое само по себе очень красиво. И заводские здания с огромными помещениями. И электростанция, которая, на мой взгляд, сегодня имеет очень большую ценность. Когда в свое время строили промышленные здания, они не только выполняли свою функцию, но и демонстрировали могущество - насколько мы сильны.
В любую эпоху хочется показать свое могущество.
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Показать, что мы способны производить и создавать. Производство в то время было очень значимым, поэтому эти территории находились так близко к городу, ведь люди жили в центре. По реке осуществлялось сообщение, люди ездили на работу. Мне кажется очень интересным, что так близко к городу у нас есть такая территория. У многих европейских городов есть хорошие примеры - Копенгаген, Гамбург и другие. Все они развивают территории, с которых ушел порт.
В Гамбурге ведь есть целый район HafenCity.
Именно. И исходная ситуация там была очень похожа на это место. На мой взгляд, у Андрейсалы точно такой же потенциал.
Недавно я была в Гамбурге, гуляла по этому району и подумала: может быть, и у нас спустя годы наконец появится что-то подобное. Есть даже немного зависти, например, к кварталу Fotografiska в Таллине, где царит такая особая атмосфера.
У нас есть огромная возможность создать именно нечто подобное. Преимущество в том, что здесь эта атмосфера уже отчасти есть - ее создают существующие промышленные здания. Когда рядом с ними появляется современная архитектура, возникает особая среда и идентичность, которая будет характерна именно для Риги. Центральную территорию, где находятся электростанция, элеваторы, станция и еще несколько исторических зданий, мы сами называем "рижским Сохо". Это отсылка к Нью-Йорку и Лондону - местам, где такие кварталы стали очень оживленными. Идея заключается в том, чтобы именно сердце Андрейсалы стало самым оживленным местом на всей новой территории.
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То есть создать такое ядро, от которого все развивается дальше. Мне сразу пришел в голову еще один пример - лондонский район Сент-Панкрас. Там есть историческая станция, а всего в нескольких шагах - совершенно современная городская среда с просторными площадями. Насколько я поняла, здесь вода тоже будет играть очень важную роль.
Да. Прежде всего сама территория уникальна. У нее очень протяженный берег Даугавы, причем в двух портовых акваториях. Одну мы называем Riga Bay, другую - "Экспортным бассейном". На северной стороне, ближе к будущему пассажирскому терминалу, предусмотрено общественное место для купания - место, где люди смогут плавать в самом заливе. А с другой стороны, ближе к оси улицы Элизабетес, запланирована яхтенная гавань. Она уже сейчас там находится, но в будущем будет развиваться вместе с окружающей застройкой.
Глядя на Ригу, иногда кажется, что по сравнению со столицами соседних стран мы немного отстаем. Возможно, это мое субъективное впечатление, но как вам кажется - как сейчас развивается городская среда Риги? Конечно, мы видим Спикери, видим благоустроенную набережную, отдельные новые проекты, но в целом… Развивается ли Рига динамично или процесс все-таки несколько затягивается?
На мой взгляд, Рига сейчас развивается недостаточно быстро. К тому же в Риге сокращается численность населения. Мы по-прежнему крупнейший город стран Балтии, но в 2022 году мы провели исследование демографического развития Риги и прогнозов на будущее. Тогда мы увидели, что численность населения Риги сокращается, в то время как в остальных балтийских столицах она растет. На тот момент еще не было ясно, когда эта тенденция остановится, но сейчас мы видим, что другие города развиваются динамичнее. У них более сильные концепции развития, больше инвестиций и большая готовность рисковать.
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Это очень чувствуется и в городской среде. Достаточно год не побывать в Таллине или Вильнюсе, и, вернувшись, видишь, что снова что-то изменилось.
Да, там очень много вкладывают в общественное пространство. Создается новая, современная городская среда.
В Риге все движется гораздо медленнее. У нас очень разрозненная система планирования, поэтому трудно реализовать единую концепцию развития города. Есть много учреждений, которые работают параллельно, и это усложняет процесс.
Если говорить именно о Riga Waterfront и Андрейсале, ведь совершенно ясно, что эта концепция существует и проект будет реализован. Что побудило вас как архитектора, как творческую личность и человека, который участвует в этом проекте с самого начала, присоединиться к его команде? Каковы главные причины, по которым вы хотите быть в этом проекте? Что вас здесь больше всего увлекает в профессиональном и эмоциональном плане?
Для меня самое важное - сделать эту территорию общедоступной, чтобы наконец в Риге появилось место, где можно подойти к Даугаве без шоссе между человеком и водой. Сейчас набережная фактически отделяет город от реки. На мой взгляд, берег у воды - одна из главных ценностей города. Это уже само по себе подарок - возможность создать прекрасное общественное пространство. До сих пор мы всегда упирались в одну и ту же проблему - интенсивное движение. Но эта территория уже сама по себе такова, что человек может подойти к воде.
Я всегда могла туда прийти, и теперь это место будет развиваться так, чтобы вдоль самого берега больше не ездили автомобили. Там будет пешеходный променад по всей длине набережной, доступный всем. Где-то будут кафе, в других местах - причалы, общественные места для купания. У каждого места будет своя функция и своя программа. В самом центре предусмотрено и особое решение рельефа - небольшой холм.
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Этот центральный акцент формируется именно по оси электростанции. Мне кажется, что самое важное - развивать общедоступный берег, используя различные пространственные и современные подходы. Мы видим это в Копенгагене, Осло и других городах, где у воды создают места для людей, чтобы там можно было просто находиться.
Еще 10 или 15 лет назад мы ездили в Осло смотреть как на чудо на новую оперу, которая словно нависает над водой, как прибывающий корабль. То же самое в Валенсии - этот огромный культурный комплекс! Меня всегда завораживало то, что ты гуляешь 15 минут и вдруг оказываешься в месте, напоминающем музей Гуггенхайма в Бильбао или что-то подобное.
Да, и у Андрейсалы есть все возможности стать новой частью Риги, естественным продолжением города. Хотя иногда кажется, что это отдаленная территория, на самом деле, посмотрев на карту, мы видим, что географически Андрейсала - часть центра Риги. Именно поэтому это уникальная возможность продолжить городской центр и одновременно создать общедоступный берег. Для меня это самое важное. Еще очень существенно использовать уже существующую идентичность. Она нам дана. Мы строим не на пустом поле или в парке, мы работаем в месте, у которого уже есть свой характер. Мне кажется очень важным не начинать все с нуля, а опираться на то, что уже есть, и на этой основе строить дальше. Таким образом характер места становится гораздо сильнее.
Конечно, важен и масштаб. Эти большие зерновые элеваторы и портовые сооружения многим могут казаться некрасивыми, и можно обсуждать, стоит ли вообще их сохранять, но для меня масштаб порта сам по себе является культурным наследием. Наследие - это не только кирпичные здания, но и этот промышленный объем, пространство и ощущение. На мой взгляд, это тоже стоит сохранить.
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Недавно в Берлине я побывала в центре Fotografiska - там полностью сохранили старое здание, создав вокруг него фантастическую современную среду. Все это так органично сочетается! Мне кажется, что и здесь уже есть очень сильный культурный потенциал, на котором можно было бы выстраивать культурную жизнь всей территории.
Да, но это уже следующая задача. Это вопрос программирования - того, как наполнить это место содержанием. Должен быть кто-то, кто всем этим руководит и все это развивает. Мне кажется, начиная застраивать такую территорию, о ее дальнейшей жизни нужно думать с самого начала. Что здесь будет происходить? Как люди будут использовать это место? Например, Вилнис Мичулис развивает территорию электростанции, где предусмотрено очень много арт-объектов в общественном пространстве. Там запланированы различные элементы городской среды, видовые точки и другие объекты. Конечно, все это будет происходить постепенно. Шаг за шагом. Начинаем с электростанции.
Есть ли у этого проекта вообще какой-то конкретный временной горизонт?
Мне кажется, в целом это очень долгий процесс. Первая часть территории уже сейчас проектируется очень конкретно, идет разработка строительных проектов, а остальные территории пока находятся на стадии планирования. И, на мой взгляд, это даже хорошо. Если проект развивается в течение более длительного времени, есть возможность реагировать на изменения, что-то корректировать, адаптировать, постепенно оживлять среду. Думаю, для такого проекта естественно развиваться в течение длительного периода, и городу это идет только на пользу.
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В одном радиоинтервью вы высказали очень интересную мысль - что архитектура сейчас сильно меняется.
Да. Раньше главной задачей архитектора было создать знаковое здание. Сегодня архитектор все чаще становится посредником, или модератором. Нужно объединить разные интересы: города, заказчика, общества.
Нужно гораздо больше общаться с обществом, рассказывать, что происходит, давать людям возможность участвовать в процессе. На мой взгляд, города будущего больше не рождаются из видения одного человека, который смотрит на все сверху. Они возникают в длительном процессе сотрудничества, в котором участвуют многие профессионалы и представлены самые разные интересы. Мне кажется, это очень здоровое направление развития.
У меня самой, честно говоря, до экскурсии было совсем другое представление. Я особо не следила за политическими дискуссиями или всеми процессами вокруг этого проекта, и мне казалось, что это просто еще один крупный проект развития. Но когда мы прошли всю территорию и я услышала ее историю, мой взгляд полностью изменился. Я поймала себя на мысли, как было бы замечательно, если бы в Риге наконец появилось место, на подобные которому, путешествуя по Европе, я всегда смотрела и думала: почему у нас такого еще нет?
Я чувствую, что у этих застройщиков очень много энергии. Они не останавливаются. У них есть желание найти лучшее решение именно для Риги. Мы очень много обсуждаем с Национальным управлением культурного наследия. Это долгий процесс, в ходе которого и застройщики все лучше понимают, как в Риге рассматривают культурное наследие, что здесь считают ценностью и как правильно работать с промышленными зданиями. Это интересный вопрос и в более широком смысле. Если мы строим что-то новое в историческом центре Риги, насколько новая архитектура должна вписываться в существующую среду? Я согласна, что она должна вписываться. Но вопрос - как? Должно ли новое здание выглядеть в точности как старое? Или у него есть право играть с исторической средой?
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Но есть ли у него все-таки право играть?
Главный вопрос - насколько ему позволено играть. Мне кажется, именно об этом мы сегодня будем говорить во время мастерской - в какой степени промышленное наследие можно интерпретировать заново. Как не просто законсервировать его, а развивать и использовать как потенциал для чего-то нового.
В завершение один совершенно личный вопрос. Закройте глаза и представьте, что спустя годы вы возвращаетесь сюда. Как бы вы хотели чувствовать себя в этом месте?
Первое, что приходит мне в голову, - я очень хотела бы поплавать в тех местах для купания, которые мы сейчас проектируем. Я некоторое время жила в Цюрихе и уже на следующей неделе поеду туда. Одна из возможностей, которой я всегда жду, - просто побыть у реки и поплавать. Конечно, Даугава другая - у нее сильное течение. Мы не можем изменить характер реки, но можем создать места, где люди смогут купаться, обустроить сауны, плавучие платформы и безопасные места для купания. Мне кажется, было бы замечательно выйти из сауны, войти в воду в Экспортном бассейне и смотреть на Даугаву. Это действительно сделало бы меня счастливой.
К тому же, учитывая изменение климата и все более частые волны жары, такие места в городе становятся все необходимее. Это вопрос качества жизни, а также того, почему люди выбирают жить в центре города. Нам нужно создавать больше качественного общественного пространства. Нужно делать дворы более зелеными, благоустраивать берега и создавать места, где людям хочется находиться. На мой взгляд, это три очень важных условия для того, чтобы люди возвращались жить в центр Риги. Этого можно добиться с помощью озеленения и многого другого.
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И общественные пространства должны быть такими, где человек может чувствовать себя хорошо, даже если у него нет своей дачи или дома в деревне. Чтобы он мог открыть окно гостиницы или выйти на прогулку и подумать: боже мой, как у вас красиво!
Да. Пару недель назад мы с друзьями в воскресенье сидели в большом парке в центре Цюриха. Люди вокруг готовили на гриле, дети играли в огромных песочницах с водой, все просто наслаждались днем. Мне очень нравится эта культура общественного пространства, когда люди выходят на улицу проводить время. Ты можешь там есть, встречаться с друзьями, читать книгу, гулять с собакой, давать детям играть. Общественное пространство становится частью жизни.
На мой взгляд, общественное пространство должно создавать ощущение, что человек может чувствовать себя в нем свободно. Что он вправе в нем быть, находиться и проводить время так, как сам хочет.