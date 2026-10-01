Осужденным за расправу над лебедем узбекам придется покинуть Латвию

Как установило следствие, 30 марта 2025 года мужчины находились у реки Гауя в Царникаве. Используя еду, они выманили лебедя из воды. Один из них схватил птицу за крылья, положил на землю, ломал ей шею и ударил кулаком по голове. После того как лебедь перестал сопротивляться, второй мужчина открыл черный мусорный пакет, куда они поместили птицу. Затем лебедя отнесли к автомобилю и положили в багажник. Мужчины уехали с места происшествия, а позднее, по данным дела, выбросили птицу на обочине дороги под Ригой. Во время первоначального общения с полицией мужчины заявили, что праздновали окончание поста и взяли лебедя ради развлечения.