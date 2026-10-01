Осужденным за расправу над лебедем узбекам придется покинуть Латвию
Жестокое убийство лебедя привело не только к уголовному наказанию. Двум гражданам Узбекистана, получившим почти четыре года пробационного надзора, аннулировали временные виды на жительство и дали семь дней на выезд из Латвии.
Двум гражданам Узбекистана, осужденным по делу о жестоком убийстве лебедя возле Царникавы, предписано покинуть Латвию. Об этом сообщил министр внутренних дел Янис Домбрава. По словам министра, Управление по делам гражданства и миграции приняло решение аннулировать мужчинам временные виды на жительство. Им предоставили семь дней для добровольного выезда из страны. В случае отказа покинуть Латвию будет начата процедура принудительной высылки.
Uzbekiem, kuri mocīja gulbi, būs jāpamet Latvija!— Jānis Dombrava (@janisdombrava) October 1, 2026
Atceramies plašu sabiedrības rezonansi izraisījušo gadījumu Carnikavā, kur par cietsirdīgu izturēšanos pret gulbi tika tiesāti divi Uzbekistānas pilsoņi. 22.septembrī spēkā stājās notiesājošs spriedums, ar kuru personas atzītas…
Речь идет об Акбаре Абдихакимове и Бехрузе Шарипове. В сентябре суд утвердил заключенное ими с прокуратурой соглашение о наказании. Каждый из мужчин получил три года и 11 месяцев пробационного надзора, а также четырехлетний запрет на содержание животных любых видов. Суд учел, в частности, признание вины и отсутствие прежних судимостей.
Как установило следствие, 30 марта 2025 года мужчины находились у реки Гауя в Царникаве. Используя еду, они выманили лебедя из воды. Один из них схватил птицу за крылья, положил на землю, ломал ей шею и ударил кулаком по голове. После того как лебедь перестал сопротивляться, второй мужчина открыл черный мусорный пакет, куда они поместили птицу. Затем лебедя отнесли к автомобилю и положили в багажник. Мужчины уехали с места происшествия, а позднее, по данным дела, выбросили птицу на обочине дороги под Ригой. Во время первоначального общения с полицией мужчины заявили, что праздновали окончание поста и взяли лебедя ради развлечения.