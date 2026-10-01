Осужденным за расправу над лебедем узбекам придется покинуть Латвию
Фото: Unsplash
Осужденных за жестокое убийство лебедя выдворят из Латвии.
В Латвии

Осужденным за расправу над лебедем узбекам придется покинуть Латвию

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

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Жестокое убийство лебедя привело не только к уголовному наказанию. Двум гражданам Узбекистана, получившим почти четыре года пробационного надзора, аннулировали временные виды на жительство и дали семь дней на выезд из Латвии.

Двум гражданам Узбекистана, осужденным по делу о жестоком убийстве лебедя возле Царникавы, предписано покинуть Латвию. Об этом сообщил министр внутренних дел Янис Домбрава. По словам министра, Управление по делам гражданства и миграции приняло решение аннулировать мужчинам временные виды на жительство. Им предоставили семь дней для добровольного выезда из страны. В случае отказа покинуть Латвию будет начата процедура принудительной высылки.

Речь идет об Акбаре Абдихакимове и Бехрузе Шарипове. В сентябре суд утвердил заключенное ими с прокуратурой соглашение о наказании. Каждый из мужчин получил три года и 11 месяцев пробационного надзора, а также четырехлетний запрет на содержание животных любых видов. Суд учел, в частности, признание вины и отсутствие прежних судимостей.

Как установило следствие, 30 марта 2025 года мужчины находились у реки Гауя в Царникаве. Используя еду, они выманили лебедя из воды. Один из них схватил птицу за крылья, положил на землю, ломал ей шею и ударил кулаком по голове. После того как лебедь перестал сопротивляться, второй мужчина открыл черный мусорный пакет, куда они поместили птицу. Затем лебедя отнесли к автомобилю и положили в багажник. Мужчины уехали с места происшествия, а позднее, по данным дела, выбросили птицу на обочине дороги под Ригой. Во время первоначального общения с полицией мужчины заявили, что праздновали окончание поста и взяли лебедя ради развлечения.

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ГауяЯнис ДомбраваУправление по делам гражданства и миграцииАктуально о миграцииЦарникава

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