В Даугавпилсе реализуют проект, который смогут оценить многие жители города
Как сообщает компания Daugavpils ūdens, продолжается строительство сетей водоснабжения, чтобы обеспечить доступ к питьевой воде в окрестностях Большого Стропского озера. После завершения строительных работ на берегу озера оборудуют общественное место для набора питьевой воды и установят питьевой фонтанчик.
Одновременно ведутся работы по созданию на Большом Стропском озере места для забора воды на нужды пожаротушения, что позволит улучшить работу системы гражданской защиты.
Проект Европейского фонда регионального развития реализует Даугавпилсское государственное городское самоуправление на основании договора, заключенного с Центральным агентством финансов и договоров 3 ноября 2025 года. Компания Daugavpils ūdens участвует в проекте как партнер по сотрудничеству.
Цель проекта – создать устойчивую и экологичную инфраструктуру, которая поможет Даугавпилсскому государственному городскому самоуправлению адаптироваться к изменению климата и снизить риски катастроф, вызванных этими изменениями.
Общая стоимость проекта составляет 3 529 411,76 евро.
Помимо этого проекта, в рамках развития сетей водоснабжения и канализации на берегу Большого Стропского озера продолжается строительство канализационных сетей и монтаж канализационной насосной станции.
После завершения работ во всех строящихся на берегу Стропского озера объектах будет организован сбор и отвод сточных вод с последующей очисткой на очистных сооружениях Даугавпилса в соответствии с требованиями нормативных актов. Развитие этой инфраструктуры поможет снизить риск загрязнения Большого Стропского озера сточными водами и сохранить его экологическое состояние, а также повысить доступность и качество услуг водоснабжения и канализации.
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