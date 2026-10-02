В Даугавпилсе реализуют проект, который смогут оценить многие жители города

После завершения работ во всех строящихся на берегу Стропского озера объектах будет организован сбор и отвод сточных вод с последующей очисткой на очистных сооружениях Даугавпилса в соответствии с требованиями нормативных актов. Развитие этой инфраструктуры поможет снизить риск загрязнения Большого Стропского озера сточными водами и сохранить его экологическое состояние, а также повысить доступность и качество услуг водоснабжения и канализации.