В пятницу нас ждет солнечный и теплый день

Ни ночью, ни днем осадков не ожидается, небо будет преимущественно ясным, местами образуется туман. Минимальная температура воздуха ночью составит от +1 градуса местами на востоке Латвии до +11 градусов на Курземском побережье. Днем будет дуть слабый и умеренный южный ветер, а температура воздуха повысится до +17...+22 градусов.