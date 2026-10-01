Во Франции школьники недовольны образованием - и это привело к протестам, погромам и арестам
Сотни французских лицеев оказались в центре протестов: учащиеся требуют учителей и нормальных условий учебы, а столкновения уже привели к сотням задержаний и десяткам пострадавших. Теперь к движению подключаются университеты, а новая общенациональная акция назначена на 6 октября.
Первые акции начались 21 сентября в лицее Antoine-de-Saint-Exupéry в Кретее под Парижем, где ученики столкнулись с нехваткой сотрудников и незаполненными преподавательскими ставками. Затем протесты быстро распространились по Иль-де-Франс и другим регионам Франции, сообщает Euronews.
Основные требования связаны с повседневными условиями учебы: ученики требуют обеспечить замену отсутствующих преподавателей, увеличить количество персонала и финансирование, привести в порядок школьные здания и снизить нагрузку, связанную с расписанием и большими классами.
Le lycée Mandela au cœur de Nantes brûle. Des feux à des dizaines d’autres endroits. Partout les mêmes casseurs. Partout la même violence. Partout la même instrumentalisation politique. Aucune revendication à satisfaire, juste la volonté de semer le chaos et de tout détruire. Ce… pic.twitter.com/JEX9jQjCfc— Christelle MORANÇAIS (@C_MORANCAIS) October 1, 2026
Во вторник, 29 сентября, по данным Reuters, нарушения работы школ фиксировались более чем в 330 лицеях, а уже в среду число затронутых протестами учебных заведений выросло до 356. При этом речь идет не о полном закрытии всех этих школ: часть столкнулась с попытками блокирования или другими акциями.
В среду напряженность усилилась. В Иль-де-Франс были затронуты 75 лицеев, причем в 36 из них власти региона зафиксировали насилие, столкновения или акты вандализма. В Лионе, Страсбурге, Ницце и других городах сообщалось о подожженных мусорных контейнерах, баррикадах и бросках различных предметов в сторону полиции.
Министр внутренних дел Лоран Нуньес сообщил о 625 задержаниях в среду, после более чем 440 накануне. Reuters со ссылкой на власти пишет, что за два дня число задержанных превысило тысячу, причем значительную часть составляли несовершеннолетние.
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Одновременно растет число пострадавших. Министр образования Эдуар Жеффре сообщил о 119 пострадавших учениках и сотрудниках системы образования с начала протестов, в том числе о 34 сотрудниках. Нуньес заявил о 83 раненых полицейских и жандармах. После травмирования лицеистов во время блокад в Севране, Сен-Уэн-л’Омоне и Туре была инициирована работа Генеральной инспекции национальной полиции по трем отдельным расследованиям.
🚨 FRANCE ERUPTS — AND MUCH OF THE WORLD IS LOOKING ELSEWHERE— Jim Ferguson (@JimFergusonUK) September 30, 2026
Something significant is happening in France.
And outside the country, you could easily miss the scale of it.
Around 170 demonstrations took place across France yesterday.
The French Interior Ministry estimates…
Правительство при этом признает наличие проблем в системе образования. Жеффре заявил, что требования, касающиеся работы школ, должны быть услышаны, и отдельно указал на проблему незамененных уроков. По данным, приведенным TF1 со ссылкой на министра, около 7% учебных часов остаются необеспеченными, что власти считают неприемлемым. Президент Эммануэль Макрон также заявил, что понимает тревогу и гнев молодых людей, но подчеркнул, что насилие не может быть оправдано. На этом фоне власти намерены организовать диалог с учащимися.
Тем временем крупнейшая организация старшеклассников, Union syndicale lycéenne (USL), заявила о намерении продолжать мобилизацию и добивается встречи с министром образования. Вместе с Union étudiante она призвала блокировать лицеи и университеты 1 октября, а 6 октября провести общенациональную акцию.
В четверг движение действительно вышло и в университеты. Одновременно протесты снова сопровождались инцидентами. В Нанте утром 1 октября пожар повредил холл лицея Nelson-Mandela во время блокады. Заместитель директора назвала возгорание преднамеренным, однако происхождение пожара еще устанавливается; депутат от LFI Энди Кербра заявил, что, по его версии, огонь могли поджечь люди, не связанные с движением лицеистов.