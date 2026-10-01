Во Франции школьники недовольны образованием - и это привело к протестам, погромам и арестам

Правительство при этом признает наличие проблем в системе образования. Жеффре заявил, что требования, касающиеся работы школ, должны быть услышаны, и отдельно указал на проблему незамененных уроков. По данным, приведенным TF1 со ссылкой на министра, около 7% учебных часов остаются необеспеченными, что власти считают неприемлемым. Президент Эммануэль Макрон также заявил, что понимает тревогу и гнев молодых людей, но подчеркнул, что насилие не может быть оправдано. На этом фоне власти намерены организовать диалог с учащимися.