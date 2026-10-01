Женщина добивается перерасчета пенсии за работу в советском хозяйстве
Департамент административных дел Сената на совместном заседании рассмотрел административное дело о включении периодов работы в страховой стаж и перерасчете пенсии по инвалидности. Сенат постановил передать дело на новое рассмотрение в Административный окружной суд.
Заявительница просила Государственное агентство социального страхования пересчитать ее страховой стаж и назначенную ей пенсию по инвалидности. Основанием стала справка Государственного архива о ее работе в советском хозяйстве. Агентство включило в страховой стаж только часть указанного в справке периода: в остальное время заявительница еще не достигла 15-летнего возраста, который действовавший тогда Кодекс законов о труде Латвийской ССР устанавливал как минимальный для вступления в трудовые отношения. Чтобы добиться полного удовлетворения своей просьбы, заявительница обратилась в административный суд с требованием издать более благоприятный административный акт.
Административный окружной суд отклонил заявление и решил, что Кабинет министров однозначно установил запрет на включение в страховой стаж работы в советских хозяйствах, выполненной до достижения возраста, предусмотренного Кодексом законов о труде.
Рассмотрев кассационную жалобу заявительницы, Сенат установил, что на момент ее первоначального обращения закон не предоставлял Кабинету министров полномочий устанавливать минимальный возраст или вводить другие дополнительные ограничения при расчете страховых периодов. Цели, содержание и объем предоставленных законом полномочий ранее разъяснил Конституционный суд. Он постановил, что Кабинет министров имел право устанавливать только процедурный порядок расчета, доказывания и учета таких периодов.
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С учетом этого Сенат пришел к выводу, что, издав нормы, примененные в деле заявительницы, Кабинет министров превысил предоставленные ему законом полномочия. Поэтому, согласно Закону об административном процессе, суд не должен был применять такую правовую норму.