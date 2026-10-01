Женщина добивается перерасчета пенсии за работу в советском хозяйстве

Заявительница просила Государственное агентство социального страхования пересчитать ее страховой стаж и назначенную ей пенсию по инвалидности. Основанием стала справка Государственного архива о ее работе в советском хозяйстве. Агентство включило в страховой стаж только часть указанного в справке периода: в остальное время заявительница еще не достигла 15-летнего возраста, который действовавший тогда Кодекс законов о труде Латвийской ССР устанавливал как минимальный для вступления в трудовые отношения. Чтобы добиться полного удовлетворения своей просьбы, заявительница обратилась в административный суд с требованием издать более благоприятный административный акт.