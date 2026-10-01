Эксперт: не стоит объяснять результаты выборов в Латвии только влиянием России
Пока нет достаточных доказательств того, что Россия активно вмешивается в избирательный процесс в Латвии, заявил публицист, экс-политик и бывший парламентский секретарь Министерства обороны Андрей Пантелеев в передаче "Nedēļa. Post Scriptum" на TV24.
"Может быть, мы слишком маленькие и не слишком интересны России, что для нас не очень большой комплимент", - отметил Пантелеев. При этом он подчеркнул, что влияние и информационная активность России в публичном пространстве все же заметны. Одновременно он обратил внимание на распространение информации на русском языке и другие информационные активности. По словам эксперта, в публичном пространстве уже появляются сообщения о возможной оплате отдельных лиц за определенные действия.
Пантелеевс не исключил и другого сценария - возможной попытки саботажа, направленной непосредственно на подсчет голосов после выборов. "Может быть, какая-то диверсия, связанная с подсчетом голосов на выборах. Вполне возможно, но я надеюсь, что наши службы находятся в состоянии готовности", - сказал он.
При этом, по мнению Пантелеева, не менее важным вопросом станет то, что произойдет после выборов. "Только не хотелось бы, чтобы мы сводили результаты выборов и все, что будет после выборов, только к вопросу о влиянии России здесь", - подчеркнул Пантелеев. По его словам, Латвия должна самостоятельно решать собственные проблемы и принимать необходимые решения независимо от того, будет ли установлено внешнее вмешательство в избирательный процесс.
"Нам самим нужно уметь решать свои проблемы и действовать независимо от того, установлено внешнее влияние на выборы или нет", - отметил Пантелеев.