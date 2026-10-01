Эксперт: не стоит объяснять результаты выборов в Латвии только влиянием России

"Может быть, мы слишком маленькие и не слишком интересны России, что для нас не очень большой комплимент", - отметил Пантелеев. При этом он подчеркнул, что влияние и информационная активность России в публичном пространстве все же заметны. Одновременно он обратил внимание на распространение информации на русском языке и другие информационные активности. По словам эксперта, в публичном пространстве уже появляются сообщения о возможной оплате отдельных лиц за определенные действия.