Невероятный рейс Flydubai: спасение 174 пассажиров называют чудом
Рейс Flydubai из Дубая в Израиль едва не обернулся катастрофой: самолет резко терял высоту, а пассажиры не понимали, что происходит в кабине экипажа. Посольство Израиля в Латвии назвало случившееся терактом, а пассажиры говорят о цепочке невероятных совпадений, которая помогла им вернуться домой.
Инцидент произошел 30 сентября на рейсе Flydubai FZ1073, который направлялся из Дубая в аэропорт Бен-Гурион. На борту находились 174 человека: по сообщениям из Израиля, 166 пассажиров были израильтянами, еще восемь - гражданами других стран. Самолет летел над Саудовской Аравией, когда начал резко терять высоту. По данным Flightradar24, за 30 секунд он снизился более чем на 14 тысяч футов. Пассажиры рассказывали, что самолет то выравнивался, то снова уходил вниз. Многие сначала решили, что началась сильная турбулентность. Однако все обстояло гораздо хуже.
По сообщениям израильских официальных лиц, второй пилот напал на капитана и пытался вывести самолет из-под контроля, чтобы совершить теракт. Flydubai подтвердила, что в кабине экипажа произошел инцидент, но заявила, что его причины и мотивы расследуются. Национальность второго пилота израильские СМИ связывали с Оманом.
Раненый капитан открыл дверь кабины
По словам свидетелей произошедшего, раненый вторым пилотом капитан воздушного судна индийского происхождения Смит Маччхар, уже лежавший на полу, нашел силы нажать на механизм открытия двери кабины. Это увидела женщина, которая ждала свою дочь у дверей в туалет в передней части салона, и подняла тревогу. После этого в кабину ворвались несколько пассажиров и членов экипажа. Они увидели капитана на полу, а второго пилота - у панели управления. Пассажирам удалось оттащить его от органов управления и удерживать. По рассказам очевидцев, нападавшего связали проводными наушниками и пластиковыми стяжками. Борьба длилась довольно долго, так как второй пилот сопротивлялся.
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Среди тех, кто вмешался, были израильтяне Янив Хаюн, Ассаф Ражуан, Цвика Манес и зубной врач Шота Мусаев, который оказывал помощь раненому капитану до самого приземления. Ворвавшийся в кабину пилотов первым Янив Хаюн рассказывал, что увидел раненого капитана у двери, а второго пилота возле штурвала - он пытался вывести оборудование из строя. Янив оттащил нападавшего от управления, позвал других пассажиров, а затем вернулся в кабину, когда самолет снова начал уходить вниз. Хаюн потянул штурвал на себя, пытаясь выровнять борт. Позже он объяснил, что примерно представлял, как действовать, потому что смотрел телепередачу о расследовании авиакатастроф.
На борту оказались резервные пилоты Flydubai, которые летели в качестве пассажиров. Они взяли управление на себя и направили самолет в аэропорт Табук на северо-западе Саудовской Аравии. Там борт благополучно приземлился.
Капитана самолета, гражданина Индии Смита Маччхара, доставили в больницу, его состояние - стабильное. Премьер-министры Израиля и Индии, Биньямин Нетаньяху и Нарендра Моди, назвали его героем, так как он вступил в схватку со вторым пилотом, и несмотря на то, что был ранен и получил ножевые ранения, открыл дверь кабины пилотов и позволил пассажирам и экипажу обезвредить нападавшего.
"Казалось, что это конец"
Пассажиры вспоминали крики и молитвы в салоне. Люди хватались за кресла, а некоторые не сразу поняли, что самолет теряет управление. Один из пассажиров сравнил свой страх с переживаниями людей во время событий 11 сентября. Другие пассажиры говорили, что произошедшее было похоже на сцену из фильма и что им до сих пор трудно поверить, что они спаслись. Это спасение действительно выглядит невероятным из-за цепочки событий, которая могла прерваться на любом этапе.
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После посадки в Табуке пассажиров встретили медики, военные и сотрудники аэропорта. Им предоставили еду и необходимую помощь. Пассажирка Литал Шахар рассказывала, что окружающие повторяли им: теперь вы в безопасном месте. Некоторым пассажирам потребовался медицинский осмотр. После возвращения в Израиль 51-летнего мужчину доставили в больницу из-за травмы верхней части тела.
Возвращение домой затянулось. Пассажиры провели в Саудовской Аравии несколько часов и сначала боялись садиться в другой самолет Flydubai. Израильские СМИ сообщали, что перед вылетом проверяли экипаж заменившего рейс самолета. По данным The Times of Israel, пассажиры вылетели из Табука примерно через шесть часов после посадки первого борта; общее время в пути превысило десять часов. В аэропорту Бен-Гурион их ждали близкие. Некоторые прибывшие аплодировали и пели. Нетаньяху лично встретился с Янивом Хаюном и поблагодарил его за действия на борту.
Посольство Израиля назвало случившееся терактом
Посольство Израиля в Латвии также прокомментировало инцидент. В своем заявлении оно назвало произошедшее терактом в воздухе и подчеркнуло, что целью, по его оценке, было убийство мирных пассажиров и превращение гражданского самолета в оружие. В посольстве заявили, что катастрофу предотвратили благодаря мужеству, решительности и находчивости израильских пассажиров, а также действиям экипажа из ОАЭ.
Отдельно в заявлении говорится о символическом значении рейса между ОАЭ и Израилем. Посольство напомнило, что авиасообщение между странами стало одним из заметных результатов Авраамских соглашений, а рейсы продолжались и во время напряженных периодов в регионе. По мнению авторов заявления, джихадистский терроризм стремится не только убивать израильтян, но и разрушать связи между народами и саму возможность мирного сосуществования. Посольство заверило, что Израиль вместе с партнерами продолжит противостоять терроризму.
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