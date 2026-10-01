Невероятный рейс Flydubai: спасение 174 пассажиров называют чудом

По словам свидетелей произошедшего, раненый вторым пилотом капитан воздушного судна индийского происхождения Смит Маччхар, уже лежавший на полу, нашел силы нажать на механизм открытия двери кабины. Это увидела женщина, которая ждала свою дочь у дверей в туалет в передней части салона, и подняла тревогу. После этого в кабину ворвались несколько пассажиров и членов экипажа. Они увидели капитана на полу, а второго пилота - у панели управления. Пассажирам удалось оттащить его от органов управления и удерживать. По рассказам очевидцев, нападавшего связали проводными наушниками и пластиковыми стяжками. Борьба длилась довольно долго, так как второй пилот сопротивлялся.