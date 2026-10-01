За каждую рыбу - 715 евро: с 1 октября жители Латвии могут выловить огромные штрафы

Согласно правилам рыбалки, ловли раков и подводной охоты, в водоемах Латвии в течение всего года запрещено оставлять в улове лосося и кумжу. Исключение составляют отдельные места для лицензированной рыбалки, где лов разрешен с 1 января по 30 сентября. В реках, перечисленных в правилах как лососевые, с 1 октября и до конца сезона нереста рыбалка полностью запрещена. Хариуса, который также относится к лососевым, запрещено оставлять в улове с 1 февраля по 30 апреля, ручьевую форель – с 1 сентября по 30 ноября, сига и ряпушку – с 1 октября по 30 ноября.