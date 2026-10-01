За каждую рыбу - 715 евро: с 1 октября жители Латвии могут выловить огромные штрафы
Управление охраны природы информирует, что с 1 октября во всех реках Латвии, где водится лосось, вступает в силу полный запрет на рыбалку. Ведомство начинает усиленные проверки и напоминает, что за незаконный вылов лососевых в этот период предусмотрена уголовная ответственность, а также возмещение ущерба – 715 евро за каждую рыбу.
В реках Латвии лососевые встречаются главным образом в бассейнах Гауи, Ирбе, Салацы и Венты. Многие участки этих рек проходят через особо охраняемые природные территории. Каждую осень рыба начинают один из самых впечатляющих природных циклов: проведя несколько лет в море, где они питались и росли, лососевые инстинктивно возвращаются в родные реки.
Ориентируясь по химическому составу воды и ее запаху, они преодолевают десятки километров против течения, чтобы достичь цели. В реке рыба уже не питается – ее единственная задача состоит в том, чтобы найти подходящие места с галькой и гравием для нереста. Там самки выкапывают гнезда и откладывают икру.
Сохранение каждой нерестящейся рыбы критически важно для выживания вида. Поскольку выживаемость молоди лососевых невелика, в среднем в родную реку возвращаются лишь около 50 молодых лососей. Поэтому любая потеря во время нереста серьезно влияет на популяцию. Ситуацию также осложняют другие факторы – речные преграды, потепление воды и загрязнение.
Чтобы эффективно контролировать места нереста лосося и кумжи, государственные инспекторы по охране окружающей среды Управления охраны природы совместно с Госполицией, муниципальной полицией и Земессардзе будут проводить усиленные рейды по всей стране – как днем, так и ночью. При проверках будут широко использовать современные технологии: камеры видеонаблюдения и дроны с тепловизорами, которые позволяют выявлять нарушения в темное время суток и в труднодоступных местах.
Читайте продолжение после рекламы
Согласно правилам рыбалки, ловли раков и подводной охоты, в водоемах Латвии в течение всего года запрещено оставлять в улове лосося и кумжу. Исключение составляют отдельные места для лицензированной рыбалки, где лов разрешен с 1 января по 30 сентября. В реках, перечисленных в правилах как лососевые, с 1 октября и до конца сезона нереста рыбалка полностью запрещена. Хариуса, который также относится к лососевым, запрещено оставлять в улове с 1 февраля по 30 апреля, ручьевую форель – с 1 сентября по 30 ноября, сига и ряпушку – с 1 октября по 30 ноября.
Ранее Otkrito.lv сообщал о том, что латвийским рыбакам готовы дать 2,43 миллиона евро, чтобы они навсегда прекратили ловлю.