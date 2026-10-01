С пятницы наступает "агитационная тишина" перед выборами
В пятницу и субботу, в день перед выборами и в день выборов, распространение предвыборных агитационных материалов в публичном пространстве запрещено, сообщили в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).
Это означает, что в эти дни оплаченные предвыборные агитационные материалы не должны находиться в печатных изданиях, в городской среде и в электронных СМИ. В свою очередь, в социальных сетях или в других местах в интернете запрещено размещать платную агитацию, но не запрещена политическая активность самих кандидатов, которые еще пытаются привлечь к себе избирателей.
Как кандидаты в депутаты и другие агитаторы, так и не связанные с ними лица в эти дни не могут распространять агитационные материалы в городской среде и в других местах публичного пространства, а также агитировать, используя аккаунты государственных и муниципальных учреждений в социальных сетях. Также им запрещено раздавать потенциальным избирателям различные подарки с нанесенной на них символикой политической организации.
Исключение составляет бесплатная агитация в социальных сетях и в других местах в интернете. Закон о предвыборной агитации не запрещает публиковать и делиться бесплатным контентом или выражать свои политические взгляды в социальных сетях и в других местах в интернете также в день выборов и за день до него, однако запрещено оплачивать продвижение этих записей. Наряду с этим в интернете запрещено платно продвигать видео и другие материалы, содержащие агитацию, при создании визуального контента которых использовались инструменты искусственного интеллекта.
Предвыборные агитационные материалы разнообразны - это могут быть плакаты, буклеты, видео, интервью, публикации в социальных сетях и др. Если жители в течение ближайших двух дней, когда действуют самые строгие запреты на агитацию, обнаружат в городской среде, прессе и интернете незаконную агитацию, их призывают сообщать об этом в KNAB.
Читайте продолжение после рекламы
Период предвыборной агитации перед выборами в 15-й Сейм начался 6 июня и продлится до дня выборов - 3 октября. KNAB до конца периода предвыборной агитации активно следит за размещением политической рекламы в печатных изданиях, общественных местах и в интернете.
Также надзор за предвыборной агитацией осуществляют и другие учреждения, в том числе Национальный совет по электронным СМИ контролирует предвыборную агитацию в электронных СМИ, а Центр государственного языка - использование языка.
В случае несоблюдения требований Закона о предвыборной агитации предусмотрена административная ответственность - предупреждение или штраф для физического лица до 500 евро. В свою очередь, к юридическому лицу, в том числе к политической организации, может быть применен штраф до 7100 евро.