С пятницы наступает "агитационная тишина" перед выборами

Исключение составляет бесплатная агитация в социальных сетях и в других местах в интернете. Закон о предвыборной агитации не запрещает публиковать и делиться бесплатным контентом или выражать свои политические взгляды в социальных сетях и в других местах в интернете также в день выборов и за день до него, однако запрещено оплачивать продвижение этих записей. Наряду с этим в интернете запрещено платно продвигать видео и другие материалы, содержащие агитацию, при создании визуального контента которых использовались инструменты искусственного интеллекта.