Госконтроль запустил платформу, где можно увидеть, к чему привели проверки

"Суть нового подхода проста: в центре внимания не проделанная работа, а достигнутый результат. Если учреждение разработало новые правила, внесло изменения в нормативные акты или предприняло другие шаги, важно понять, что изменилось на практике. Новая платформа позволит проследить весь путь - от рекомендации до результата. На ней будет видно, каких изменений мы ожидаем, о чем учреждение сообщает в связи с проделанной работой и достигнутыми результатами и как это оценивает Государственный контроль. Таким образом, каждый сможет следить не только за тем, выполнена ли рекомендация, но и за тем, какую пользу она принесла обществу", - пояснила член совета Государственного контроля и руководитель направления корпоративного управления по контролю за выполнением рекомендаций Майя Аболиня.