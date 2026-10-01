Госконтроль запустил платформу, где можно увидеть, к чему привели проверки
С 1 октября всем желающим доступна новая Платформа рекомендаций Государственного контроля. Она создана в соответствии с новым подходом к управлению рекомендациями, ориентированным на результат, и позволит следить за тем, что меняется после проверок и предложенных мер.
По мере накопления данных о выполнении рекомендаций на платформе можно будет увидеть не только их статус и работу ответственных учреждений, но и произошедшие изменения, достигнутые результаты и пользу для государственного сектора и общества.
Новый подход действует сравнительно недавно: первая проверка с соответствующим планом выполнения рекомендаций завершилась в декабре 2024 года. Поэтому пока на платформе доступны запланированные результаты. Информация о фактически проделанной работе и произошедших изменениях будет появляться постепенно, по мере выполнения рекомендаций.
"Проверка не заканчивается публикацией отчета и подготовкой рекомендаций. Важно, что происходит после: устраняются ли выявленные проблемы и ощущает ли общество реальные улучшения. Новая Платформа рекомендаций делает эту часть работы Государственного контроля гораздо заметнее. Уже сейчас на ней можно увидеть рекомендации и результаты, которых мы договорились достичь с проверяемыми учреждениями. Со временем пользователи смогут следить за произошедшими изменениями. Большая открытость одновременно укрепляет ответственность государственного сектора за достижение поставленных результатов", - подчеркнул государственный контролер Эдгарс Корчагиньш.
Новая платформа заменяет прежнюю и стала важной частью совершенствования системы управления рекомендациями. О переходе к подходу, ориентированному на результат, Государственный контроль объявил еще в конце 2024 года. Его цель - добиться, чтобы рекомендации выполнялись не формально, а по существу. Недостаточно отчитаться о проведенных мероприятиях - учреждения должны достичь заранее определенного результата и ясно показать, какие изменения произошли на практике. Поэтому еще по итогам проверки для каждой рекомендации устанавливают показатели, по которым будут оценивать ход ее выполнения.
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Государственный контроль следит за выполнением рекомендации не более пяти лет, кроме случаев, когда есть объективные причины продлить наблюдение. Данные на новой платформе будут обновлять раз в квартал.
"Суть нового подхода проста: в центре внимания не проделанная работа, а достигнутый результат. Если учреждение разработало новые правила, внесло изменения в нормативные акты или предприняло другие шаги, важно понять, что изменилось на практике. Новая платформа позволит проследить весь путь - от рекомендации до результата. На ней будет видно, каких изменений мы ожидаем, о чем учреждение сообщает в связи с проделанной работой и достигнутыми результатами и как это оценивает Государственный контроль. Таким образом, каждый сможет следить не только за тем, выполнена ли рекомендация, но и за тем, какую пользу она принесла обществу", - пояснила член совета Государственного контроля и руководитель направления корпоративного управления по контролю за выполнением рекомендаций Майя Аболиня.
На новой платформе доступны также рекомендации Государственного контроля, подготовленные в предыдущие годы. Однако информации по ним меньше: пользователи могут увидеть только их текущий статус.
Платформа рекомендаций доступна на сайте Государственного контроля.