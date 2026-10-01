Зима может ударить по счетам за электричество - жителям предлагают готовиться
С приближением холодных месяцев данные рынка электроэнергии показывают все более заметные сезонные и суточные колебания цен. Наблюдения энергокомпании Enefit за последние годы свидетельствуют, что зимой биржевые цены на электричество могут быть выше. Поэтому домохозяйствам и предприятиям перед началом отопительного сезона стоит оценить возможные риски для расходов и свои привычки потребления.
Средняя цена электричества в феврале росла в 2025 и 2026 годах
Анализ данных биржи Nord Pool за последние годы показывает, что сезонные колебания цен усиливаются. В 2024 году разница между месяцем с самой низкой и самой высокой средней ценой электричества была меньше чем двукратной. В прошлом году она достигла 3,5 раза.
Если сравнивать февраль - месяц с самой высокой ценой зимой, - то в 2025 году средняя цена электричества в Латвии была на 26,9% выше, чем в феврале 2024 года. В феврале 2026 года она выросла еще на 26,8% по сравнению с февралем 2025 года.
На рост цен повлияли и зимние месяцы, которые были необычно холодными по меркам последних 20 лет. Такая погода бывает не каждый год, поэтому автоматически переносить этот рост цен на следующие зимы нельзя. Однако эти данные показывают, насколько важно домохозяйствам и предприятиям быть готовыми к резким колебаниям расходов на электричество.
Водохранилища гидроэлектростанций Северной Европы опустились до минимума за 30 лет
Руководитель Enefit Latvija Мартиньш Ванцанс поясняет, что сейчас риск повышения цен на электричество выше, чем год назад, а решающее значение будет иметь погода в регионе.
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"Перед началом сезона активного потребления уровень воды в водохранилищах гидроэлектростанций Северной Европы достиг самой низкой отметки за последние 30 лет. Если осенью не выпадет достаточно осадков, цены на электричество в странах Северной Европы могут продолжить расти, что напрямую повлияет и на рынок Балтии. Если к этому добавится ограниченная выработка ветровой энергии, риск повышения цен на электричество в Латвии существенно увеличится", - говорит Ванцанс.
При этом, подчеркивает он, самые пессимистичные сценарии не обязательно сбудутся. По данным Enefit, за последний год в странах Балтии мощности ветровых электростанций и систем накопления энергии с помощью аккумуляторов выросли более чем на 600 мегаватт (МВт) в каждой из этих категорий. Ветреная и дождливая осень может заметно улучшить ситуацию и обеспечить более умеренные цены, чем, например, в декабре прошлого года.
Рост выработки возобновляемой энергии может снизить цены в отдельные часы дня, когда спрос относительно невысок. Однако это не означает, что цены выровняются в течение всех суток. Для оценки суточных колебаний необходимо учитывать запасы воды в водохранилищах североевропейских ГЭС.
Как подготовиться к колебаниям цен
На фоне неопределенности рынка особенно важно оценить, насколько легко можно приспособиться к изменениям. Эксперты Enefit советуют перед зимним сезоном прежде всего учитывать собственные повседневные привычки и готовность менять их. "Готовясь к зиме, потребителям стоит учитывать повышенный риск колебаний цен на электричество. Сейчас самое время оценить, насколько гибко вы можете менять привычки потребления. Те, кто следит за биржевыми ценами и может перенести часть потребления на более дешевые часы, способны сэкономить благодаря колебаниям. Тем, чей распорядок дня не позволяет так подстраиваться и кто хочет защитить семейный бюджет от возможных зимних скачков цен, предложение с фиксированной ценой даст большую предсказуемость расходов. Главное - принять решение заранее, а не реагировать уже после того, как цены на рынке начали расти", - заключил Мартиньш Ванцанс.