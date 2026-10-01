Зима может ударить по счетам за электричество - жителям предлагают готовиться

На фоне неопределенности рынка особенно важно оценить, насколько легко можно приспособиться к изменениям. Эксперты Enefit советуют перед зимним сезоном прежде всего учитывать собственные повседневные привычки и готовность менять их. "Готовясь к зиме, потребителям стоит учитывать повышенный риск колебаний цен на электричество. Сейчас самое время оценить, насколько гибко вы можете менять привычки потребления. Те, кто следит за биржевыми ценами и может перенести часть потребления на более дешевые часы, способны сэкономить благодаря колебаниям. Тем, чей распорядок дня не позволяет так подстраиваться и кто хочет защитить семейный бюджет от возможных зимних скачков цен, предложение с фиксированной ценой даст большую предсказуемость расходов. Главное - принять решение заранее, а не реагировать уже после того, как цены на рынке начали расти", - заключил Мартиньш Ванцанс.