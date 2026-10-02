Популярный в Латвии производитель холодильников объявил о банкротстве

По его словам, хотя решение переориентироваться с бытовых на специализированные медицинские холодильники и моноблоки было верным, компанию слишком обременяют "обязательства, накопленные прежними владельцами, постоянная нехватка оборотных средств и ограниченный доступ к кредитам". Компания сообщает о наличии более 12 млн евро финансовых обязательств перед кредиторами. В прошлом году ее убытки составили 0,67 млн евро.