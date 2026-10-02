Популярный в Латвии производитель холодильников объявил о банкротстве
Единственный в странах Балтии производитель холодильников - Snaige - останавливает процесс реструктуризации и инициирует банкротство. Компания уволит 190 сотрудников.
Согласно сообщению компании, решение о приостановке деятельности принято из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры, неясных перспектив и убыточности. "Усилия по оптимизации и реорганизации не принесли ожидаемых результатов", — отметил глава компании Дарюс Варнас.
По его словам, хотя решение переориентироваться с бытовых на специализированные медицинские холодильники и моноблоки было верным, компанию слишком обременяют "обязательства, накопленные прежними владельцами, постоянная нехватка оборотных средств и ограниченный доступ к кредитам". Компания сообщает о наличии более 12 млн евро финансовых обязательств перед кредиторами. В прошлом году ее убытки составили 0,67 млн евро.
"Слишком медленно и недостаточно — пожалуй, так можно охарактеризовать усилия последних лет по реорганизации Snaige и поиску места для ее продукции на глобальном рынке", — сказал Варнас.
По словам главы Snaige, производство специализированных холодильников позволило оптимизировать ресурсы и снизить затраты, однако долговое бремя оказалось слишком тяжелым, а процесс реструктуризации затянулся.
От производства бытовых холодильников компания отказалась из-за конкуренции с производителями из Азии и Турции.
Предприятие Snaige было основано в 1963 году. Его производственные мощности позволяли выпускать около 550 тыс. холодильников в год.