Шоколад, конфеты и пиво: Латвия расширила запрет на импорт продукции из России и Беларуси

До сих пор национальный запрет на импорт распространялся только на сельскохозяйственную и кормовую продукцию. Минземледелия считает, что сферу действия нормы необходимо расширить, распространив ее также на продукты питания, например, на конфеты, карамель, шоколад, печенье и другие мучные кондитерские изделия, соусы, готовые супы, а также на безалкогольные напитки и пиво. Представитель министерства Даце Фреймане ранее на заседании правительства уточнила, что в законе уже установлен запрет на импорт зерна.