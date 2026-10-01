Шоколад, конфеты и пиво: Латвия расширила запрет на импорт продукции из России и Беларуси
Шоколад, конфеты, печенье, соусы, готовые супы, безалкогольные напитки и пиво из России и Беларуси скоро исчезнут с латвийского рынка: Сейм принял поправки, расширяющие национальный запрет на импорт такой продукции.
Депутаты Сейма в четверг приняли поправки к закону о сельском хозяйстве и развитии села, которые предусматривают расширение установленного в Латвии национального запрета на импорт продукции российского и белорусского происхождения. Поправкам был присвоен статус срочности.
Подготовленные Министерством земледелия поправки создают правовую основу для распространения запрета на импорт также на продукты питания, страной происхождения которых является Россия или Беларусь, тем самым ограничивая поступление этой продукции на латвийский рынок, пояснили в министерстве.
До сих пор национальный запрет на импорт распространялся только на сельскохозяйственную и кормовую продукцию. Минземледелия считает, что сферу действия нормы необходимо расширить, распространив ее также на продукты питания, например, на конфеты, карамель, шоколад, печенье и другие мучные кондитерские изделия, соусы, готовые супы, а также на безалкогольные напитки и пиво. Представитель министерства Даце Фреймане ранее на заседании правительства уточнила, что в законе уже установлен запрет на импорт зерна.
Принятое регулирование предусматривает запрет на импорт в Латвию продуктов питания российского и белорусского происхождения даже в том случае, если они ввозятся через другие третьи страны. Однако запрет не затронет транзит этих товаров и их поставку в другие страны ЕС.
По данным Минземледелия, за первые семь месяцев 2026 года из России и Беларуси в Латвию была ввезена сельскохозяйственная, кормовая и продовольственная продукция на сумму 24,9 миллиона евро. Из них 18,3 миллиона евро пришлось на сельскохозяйственную и кормовую продукцию, а 6,6 миллиона евро - на продукты питания. Задекларированными странами-получателями были как Латвия, так и другие стран ЕС.
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Теперь, после принятия поправок к закону, потребуются поправки к правилам Кабинета министров, уточняющие список запрещенной продукции.