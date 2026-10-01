Семьям с подростками в Риге и ряде других самоуправлений стали предлагать новую бесплатную услугу
С октября в Риге и еще девяти самоуправлениях Латвии семьям с подростками в возрасте от 11 до 17 лет будет доступна новая бесплатная услуга - комплексная терапия. Она предназначена для семей, в которых подростки сталкиваются с проблемами поведения, учебы, отношений или зависимостей, а также имеют повышенный риск совершения правонарушений.
Терапия помогает всей семье: улучшает взаимоотношения, укрепляет родительские навыки и помогает справляться с повседневными трудностями. Специалисты работают с подростком и родителями, а при необходимости также сотрудничают со школой, социальной службой и другими специалистами.
В течение следующих двух лет бесплатную услугу смогут получить не менее 160 семей в Риге и нескольких краях. Терапия для одной семьи будет длиться в среднем от трех до шести месяцев. Консультации будут проходить в кабинете специалиста, по месту жительства семьи или в другом подходящем месте.
Семейную терапию такого типа в Латвии внедряет Министерство благосостояния совместно с Латвийской ассоциацией SOS «Детские деревни». Подать заявку на услугу можно на сайте ассоциации или в Рижской социальной службе.
Услуга частично финансируется Европейским социальным фондом плюс (ЕСФ+) в рамках проекта "Инструменты поддержки для снижения насилия в семье".