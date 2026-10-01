Семьям с подростками в Риге и ряде других самоуправлений стали предлагать новую бесплатную услугу

В течение следующих двух лет бесплатную услугу смогут получить не менее 160 семей в Риге и нескольких краях. Терапия для одной семьи будет длиться в среднем от трех до шести месяцев. Консультации будут проходить в кабинете специалиста, по месту жительства семьи или в другом подходящем месте.