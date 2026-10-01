Потеря работы станет ударом для большинства латвийцев: сбережений может не хватить даже на два месяца
Фото: Shutterstock
Финансовая неуверенность заставляет работников держаться за неподходящую работу.
В Латвии

Потеря работы станет ударом для большинства латвийцев: сбережений может не хватить даже на два месяца

Отдел информации

Otkrito.lv

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Последние данные опроса CV.lv показывают, что неожиданная потеря работы быстро создала бы серьезные финансовые трудности для многих жителей Латвии. Каждому третьему пришлось бы практически немедленно искать новую работу, а половине - найти ее в течение месяца. По сравнению с другими странами Балтии латвийские работники оказались наиболее уязвимыми в случае потери работы.

В сентябре работников в Латвии спросили, как они справились бы с финансовой ситуацией, если бы потеряли работу уже сегодня. Результаты вызывают тревогу: 66% участников опроса чувствуют себя финансово незащищенными, а уверенными в своем положении назвали себя лишь 27%. Среди тех, кто не уверен в финансовой стабильности, почти каждый третий признал, что у него нет никаких накоплений. При этом только каждый пятый смог бы прожить на имеющиеся сбережения больше двух месяцев.

Нехватка накоплений напрямую влияет и на то, как быстро людям нужно найти новую работу. 30% работников в Латвии заявили, что после потери работы им пришлось бы трудоустроиться практически немедленно. В целом половине опрошенных - 50% - нужно было бы найти работу не позднее чем через месяц. Лишь 2% признали, что не испытывали бы финансового давления, заставляющего быстро вернуться на рынок труда.

Финансовая защищенность влияет и на поведение людей на рынке труда. Почти каждый третий работник в Латвии, или 29%, продолжает работать на неподходящем ему месте - главным образом потому, что не может позволить себе уволиться. Вместе с тем 69% отметили, что при наличии достаточных накоплений решались бы на смену работы гораздо смелее.

"В Латвии работу ищут активнее, чем в других странах Балтии, однако наши данные показывают, что во многом эту активность определяет финансовое давление, а не стремление найти более подходящие возможности. При подборе персонала это часто означает, что кандидат соглашается на предложение, не успев до конца оценить, подходит ли ему эта работа, а при первой возможности готов ее сменить. Работодателям, которые хотят надолго сохранить сотрудников, следует считать финансовую защищенность важной частью благополучия работников, а не только личным делом каждого", - отметила руководитель подбора персонала CV-Online Recruitment в странах Балтии Линда Грибусте.

Показатели соседних стран благоприятнее. Результаты опроса свидетельствуют, что работники в Эстонии и Литве чувствуют себя увереннее на случай потери работы. Финансово незащищенными считают себя 53% работников в Эстонии и 38% в Литве. Найти новую работу в течение месяца пришлось бы 40% работающих в Эстонии и 32% - в Литве.

Опрос провела Alma Career Latvia (CV.lv) - партнер по подбору персонала, который предоставляет широкий спектр услуг работодателям и соискателям. В сентябре 2026 года в нем приняли участие 1005 работников из Латвии. Для сравнения, в тот же период опрос провели в Эстонии (CV.ee), где ответили 1635 человек, и в Литве (CVonline.lt), где участвовали 3138 респондентов.

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