Потеря работы станет ударом для большинства латвийцев: сбережений может не хватить даже на два месяца

В сентябре работников в Латвии спросили, как они справились бы с финансовой ситуацией, если бы потеряли работу уже сегодня. Результаты вызывают тревогу: 66% участников опроса чувствуют себя финансово незащищенными, а уверенными в своем положении назвали себя лишь 27%. Среди тех, кто не уверен в финансовой стабильности, почти каждый третий признал, что у него нет никаких накоплений. При этом только каждый пятый смог бы прожить на имеющиеся сбережения больше двух месяцев.