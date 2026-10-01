Потеря работы станет ударом для большинства латвийцев: сбережений может не хватить даже на два месяца
Последние данные опроса CV.lv показывают, что неожиданная потеря работы быстро создала бы серьезные финансовые трудности для многих жителей Латвии. Каждому третьему пришлось бы практически немедленно искать новую работу, а половине - найти ее в течение месяца. По сравнению с другими странами Балтии латвийские работники оказались наиболее уязвимыми в случае потери работы.
В сентябре работников в Латвии спросили, как они справились бы с финансовой ситуацией, если бы потеряли работу уже сегодня. Результаты вызывают тревогу: 66% участников опроса чувствуют себя финансово незащищенными, а уверенными в своем положении назвали себя лишь 27%. Среди тех, кто не уверен в финансовой стабильности, почти каждый третий признал, что у него нет никаких накоплений. При этом только каждый пятый смог бы прожить на имеющиеся сбережения больше двух месяцев.
Нехватка накоплений напрямую влияет и на то, как быстро людям нужно найти новую работу. 30% работников в Латвии заявили, что после потери работы им пришлось бы трудоустроиться практически немедленно. В целом половине опрошенных - 50% - нужно было бы найти работу не позднее чем через месяц. Лишь 2% признали, что не испытывали бы финансового давления, заставляющего быстро вернуться на рынок труда.
Финансовая защищенность влияет и на поведение людей на рынке труда. Почти каждый третий работник в Латвии, или 29%, продолжает работать на неподходящем ему месте - главным образом потому, что не может позволить себе уволиться. Вместе с тем 69% отметили, что при наличии достаточных накоплений решались бы на смену работы гораздо смелее.
"В Латвии работу ищут активнее, чем в других странах Балтии, однако наши данные показывают, что во многом эту активность определяет финансовое давление, а не стремление найти более подходящие возможности. При подборе персонала это часто означает, что кандидат соглашается на предложение, не успев до конца оценить, подходит ли ему эта работа, а при первой возможности готов ее сменить. Работодателям, которые хотят надолго сохранить сотрудников, следует считать финансовую защищенность важной частью благополучия работников, а не только личным делом каждого", - отметила руководитель подбора персонала CV-Online Recruitment в странах Балтии Линда Грибусте.
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Показатели соседних стран благоприятнее. Результаты опроса свидетельствуют, что работники в Эстонии и Литве чувствуют себя увереннее на случай потери работы. Финансово незащищенными считают себя 53% работников в Эстонии и 38% в Литве. Найти новую работу в течение месяца пришлось бы 40% работающих в Эстонии и 32% - в Литве.
Опрос провела Alma Career Latvia (CV.lv) - партнер по подбору персонала, который предоставляет широкий спектр услуг работодателям и соискателям. В сентябре 2026 года в нем приняли участие 1005 работников из Латвии. Для сравнения, в тот же период опрос провели в Эстонии (CV.ee), где ответили 1635 человек, и в Литве (CVonline.lt), где участвовали 3138 респондентов.