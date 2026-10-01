Все большему числу жителей Латвии приходится работать после выхода на пенсию

За последние 10 лет число жителей в возрасте 65 лет и старше выросло на 25 тыс., или на 6,5%. В 2016 году они составляли 19,9% населения. На рост влияют несколько факторов, в том числе увеличение ожидаемой продолжительности жизни, снижение рождаемости, миграция и старение общества. В 2025 году ожидаемая продолжительность жизни людей, достигших 65 лет, составляла 18,0 года: у мужчин – 15,3 года, у женщин – 19,8 года. Это самые высокие показатели за всю историю наблюдений.