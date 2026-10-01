Все большему числу жителей Латвии приходится работать после выхода на пенсию
В начале 2026 года в Латвии проживали 413 тыс. человек в возрасте 65 лет и старше – 22,4% всего населения. Такие данные приводит Центральное статистическое управление (ЦСУ). Доля пожилых среди жителей за последнее десятилетие выросла, при этом все больше сеньоров продолжают работать.
Страна стареет
За последние 10 лет число жителей в возрасте 65 лет и старше выросло на 25 тыс., или на 6,5%. В 2016 году они составляли 19,9% населения. На рост влияют несколько факторов, в том числе увеличение ожидаемой продолжительности жизни, снижение рождаемости, миграция и старение общества. В 2025 году ожидаемая продолжительность жизни людей, достигших 65 лет, составляла 18,0 года: у мужчин – 15,3 года, у женщин – 19,8 года. Это самые высокие показатели за всю историю наблюдений.
В начале 2026 года самая высокая доля сеньоров среди регионов была в Латгале – 25,3% жителей там были в возрасте 65 лет и старше. Самая низкая – в Рижском регионе, где сеньоры составляли 21,2% населения. Среди городов государственного значения наибольшая доля сеньоров была в Вентспилсе – 25,6% – и Даугавпилсе – 25,5%, а наименьшая – в Елгаве, 20,8%. Среди краев лидировали Краславский край – 28,6% – и Валкский край – 27,4%. Самая низкая доля была в Марупском крае – 11,0%.
Все больше пенсионеров продолжают работать
Среди жителей в возрасте 65–74 лет работают 55,6 тыс. человек – 6,3% всех занятых. Это вдвое больше, чем 10 лет назад: в 2015 году работали 28,1 тыс. сеньоров, или 3,1% всех занятых. В 2025 году больше всего работающих сеньоров в возрасте 65–74 лет было занято в сфере образования – 16,6%. Следом шли здравоохранение и социальный уход – 14,1%.
В то же время данные ЦСУ показывают, что сеньоры по-прежнему относятся к наименее защищенным в социальном плане группам населения. В 2025 году 43,3% сеньоров подвергались риску бедности или социальной отверженности. Особенно высок этот риск среди тех, кто живет один.
Читайте продолжение после рекламы
В 2025 году средняя пенсия по возрасту составляла 615,70 евро – лишь 45,7% средней заработной платы в стране. Пенсия мужчин была на 10,5% выше, чем у женщин: соответственно 656,31 и 594,19 евро. Средняя месячная зарплата брутто сеньоров в 2025 году составляла 1075,53 евро – на 33,8% меньше, чем у работающих жителей в возрасте 15–64 лет.