В школах Риги установили лимит на подарки учителям - теперь не больше 50 евро
Букеты и символические подарки учителям останутся, а дорогие презенты могут оказаться под запретом. В Риге установили новые правила: стоимость разрешенного коллективного подарка для педагогов не должна превышать 50 евро.
Подарки учителям на различные праздники и выпускные широко распространены в школах столицы и других самоуправлений. При этом родители иногда выбирают подарки чрезмерно высокой стоимости.
Документ, подписанный в начале лета исполнительным директором Риги Янисом Ланге, разработан для предотвращения рисков конфликта интересов и коррупции, недопущения влияния подарков на отношение работников, а также обеспечения объективности, независимости и надежности сотрудников при выполнении служебных обязанностей.
Согласно правилам, работнику запрещено принимать подарки, которые связаны или могут восприниматься как связанные с исполнением должностных или рабочих обязанностей, занимаемой должностью или служебным положением. Запрет распространяется и на получение таких подарков через супруга, партнера, родственников или других лиц.
В образовательных учреждениях Риги сотрудникам также запрещено принимать в качестве подарков наличные и безналичные деньги, подарочные карты, доступ к платным цифровым услугам, лицензии, криптоактивы и другие денежные эквиваленты или цифровые ценности.
Под запрет также попадают займы, скидки, услуги, проживание в гостиницах, оплата рекламных, образовательных, спортивных или развлекательных мероприятий, оплата поездок и транспорта, а также возможность покупать товары или услуги на условиях, недоступных широкой публике.
Если сотруднику предлагают запрещенный подарок, он обязан однозначно отказаться от его принятия, поблагодарить дарителя и объяснить, что правила самоуправления запрещают принимать подарки.
При этом для педагогов предусмотрено исключение. Работник муниципального образовательного учреждения может принять коллективный подарок от учеников или их законных представителей в связи с традициями учебного процесса - например, на выпускном, по случаю значимых событий в жизни сотрудника, государственных праздников или памятных дат. Однако такой подарок разрешен только в том случае, если он не связан с оцениванием ученика, приемом в учебное заведение, переводом, отбором, рассмотрением дисциплинарных вопросов или другим решением, на которое сотрудник может повлиять.
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Общая стоимость коллективного подарка при этом не должна превышать 50 евро.