В школах Риги установили лимит на подарки учителям - теперь не больше 50 евро

При этом для педагогов предусмотрено исключение. Работник муниципального образовательного учреждения может принять коллективный подарок от учеников или их законных представителей в связи с традициями учебного процесса - например, на выпускном, по случаю значимых событий в жизни сотрудника, государственных праздников или памятных дат. Однако такой подарок разрешен только в том случае, если он не связан с оцениванием ученика, приемом в учебное заведение, переводом, отбором, рассмотрением дисциплинарных вопросов или другим решением, на которое сотрудник может повлиять.