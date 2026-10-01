"Это важный день": министр сравнил отказ от русских передач с демонтажем памятника Победы
В 2027 году общественные СМИ Латвии смогут создавать контент на русском языке только в исключительных случаях. Речь идет о целенаправленном опровержении ложной информации о геополитической ситуации, если она угрожает демократии и безопасности страны. Решение о задачах для Латвийского общественного СМИ (LSM) принял Совет по общественным электронным СМИ (SEPLP).
Повседневные передачи и новости на русском языке создавать не будут. Исключения предусмотрены для чрезвычайной ситуации и особого положения, а также для опровержения дезинформации и пропаганды. Поправки к закону, закрепляющие эти условия, Сейм принял 1 октября.
Министр культуры Наурис Пунтулис назвал этот день важным и сравнил решение с демонтажем памятника Победы. "Для меня это важный день, который я могу сравнить с демонтажем памятника Победы. Прошло четыре года, и наконец нам удалось сделать нечто подобное и в медиасреде. И как депутат Сейма, и как министр я выступал за укрепление латышского языка и повышение национального самосознания, добиваясь принятия этих поправок. Основа нашей государственности - латышский язык как единственный государственный язык, его статус закреплен в Конституции. Кроме того, Конституционный суд признал, что государство обязано укреплять использование латышского языка в публичном пространстве и способствовать созданию единого информационного пространства Латвии. Мы сами должны повышать значение своего языка в едином латвийском обществе", - заявил Пунтулис.
Почему русский язык все же останется в эфире
Решение SEPLP основано на постановлении Конституционного суда от 30 марта 2026 года. Суд признал противоречащими Конституции нормы, обязывавшие общественные СМИ создавать контент на языках нацменьшинств. При этом суд указал, что русский язык в Латвии самодостаточен и государство не обязано оказывать ему особую поддержку. Заботиться о других языках нацменьшинств, подчеркнул суд, необходимо.
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Однако закон допускает исключения для самодостаточных языков, если это нужно для снижения угроз национальной безопасности и информирования широкой аудитории. Оценив интенсивность и характер этих угроз, SEPLP решил, что в 2027 году общественным СМИ следует сохранить возможность создавать материалы на русском языке - но только в узкой тематической сфере и с конкретной целью.
Совет учитывал уязвимость русскоязычных жителей к дезинформации и пропаганде, а также особенности потребления ими медиаконтента. По оценке SEPLP, в социальных сетях, в том числе на YouTube и Facebook, русскоязычные пользователи заметно чаще сталкиваются с материалами российских СМИ, заблокированных в Латвии. Совет также указал на поляризацию этой аудитории по вопросам поддержки Украины и отношений с Россией.
Поэтому контент на русском языке будет допустим, если ложная информация о геополитической ситуации угрожает демократии и Латвии в целом. По данным Службы государственной безопасности, активность России и Беларуси в информационном пространстве не будет снижаться. Россия стремится распространять отвечающие интересам Кремля сообщения, чтобы укреплять международную поддержку желательного для нее урегулирования войны в Украине. Беларусь, по оценке службы, продолжит поддерживать эти цели и распространять ложные сообщения об экономическом, социальном и моральном положении Латвии.
Кто будет принимать решение и что еще поручили LSM
Если в стране введут чрезвычайную ситуацию или особое положение, LSM самостоятельно решит, пользоваться ли правом создавать контент на русском языке и в каком объеме. При этом редакция должна учитывать статус латышского как единственного государственного языка, а также характер и уровень угрозы безопасности. О своем решении LSM должен незамедлительно сообщить SEPLP.
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Совет считает, что потребности и пожелания аудитории сами по себе не являются достаточным основанием для создания материалов на русском языке. В отличие от прежнего порядка, теперь необходимость такого контента должна быть обоснована конкретными угрозами и оценкой того, насколько он поможет противостоять дезинформации.
Цель решения - укрепить доверие к общественным СМИ и повысить интерес русскоязычных жителей к материалам на латышском языке. SEPLP рассчитывает, что в перспективе общественные СМИ смогут полностью отказаться от контента на русском, когда уязвимость аудитории к дезинформации и ее поляризация снизятся, а доверие к общественным СМИ вырастет.
Совет также оценил необходимость создавать контент на других языках нацменьшинств, но не обнаружил для этого достаточного спроса. По мнению SEPLP, государство использует другие способы поддерживать эти языки, а также сохранять и развивать культуру и национальную идентичность их носителей.
В то же время общественным СМИ поручено продолжать создавать контент на украинском и английском языках. Материалы на украинском должны способствовать укреплению безопасности и поддержке Украины в войне с Россией, а англоязычный контент - обеспечивать доступность LSM для международной аудитории.
SEPLP не будет определять, в каких именно передачах и по каким редакционным планам выполнять эти задачи: такое вмешательство противоречило бы принципу редакционной независимости. Совет отмечает, что принятые Сеймом поправки оставляют LSM свободу выбирать подходящий формат. При этом борьба с дезинформацией, по мнению SEPLP, не должна ограничиваться реакцией на отдельные сообщения и слепо следовать повестке тех, кто их распространяет.
До 1 декабря правление LSM должно подготовить проект плана выполнения заданий общественного заказа на 2027 год. SEPLP намерен утвердить план до конца года.