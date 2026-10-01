"Это важный день": министр сравнил отказ от русских передач с демонтажем памятника Победы

Министр культуры Наурис Пунтулис назвал этот день важным и сравнил решение с демонтажем памятника Победы. "Для меня это важный день, который я могу сравнить с демонтажем памятника Победы. Прошло четыре года, и наконец нам удалось сделать нечто подобное и в медиасреде. И как депутат Сейма, и как министр я выступал за укрепление латышского языка и повышение национального самосознания, добиваясь принятия этих поправок. Основа нашей государственности - латышский язык как единственный государственный язык, его статус закреплен в Конституции. Кроме того, Конституционный суд признал, что государство обязано укреплять использование латышского языка в публичном пространстве и способствовать созданию единого информационного пространства Латвии. Мы сами должны повышать значение своего языка в едином латвийском обществе", - заявил Пунтулис.