Заведение Egle в Старой Риге превратилась в груду досок - знакомое место не узнать

Кафе Egle работало здесь в теплое время года, а на зиму площадка меняла вид. Еще в 2019 году владелец рассказывал Latvijas Radio о планах вложить в ее развитие около миллиона евро: обновить хозяйственные помещения, устроить павильон и проводить больше мероприятий. Задумывался он как конструкция, которую можно убирать на холодный сезон: стены поднимаются, крыша сдвигается, а на месте остается только часть, где размещены кухня и подсобные помещения.