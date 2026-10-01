Заведение Egle в Старой Риге превратилась в груду досок - знакомое место не узнать
В Старой Риге вместо летнего кафе и пивного сада теперь - груды потемневших досок. Деревянную террасу, расположенную на площадке рядом с Рижской думой, уже разбирают, а павильон с тентом и стеклянными стенами пока стоит.
Кафе Egle работало здесь в теплое время года, а на зиму площадка меняла вид. Еще в 2019 году владелец рассказывал Latvijas Radio о планах вложить в ее развитие около миллиона евро: обновить хозяйственные помещения, устроить павильон и проводить больше мероприятий. Задумывался он как конструкция, которую можно убирать на холодный сезон: стены поднимаются, крыша сдвигается, а на месте остается только часть, где размещены кухня и подсобные помещения.
У этого места была и более поздняя проектная история: в 2022 году Департамент городского развития Рижской думы рассматривал размещение здесь временных сооружений. Тогда инициатора попросили подробнее проработать архитектурное решение и получить согласование Управления национального культурного наследия. Так что происходящее на площадке может быть не просто уборкой сезонной террасы, а очередным этапом ее переустройства.