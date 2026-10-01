Цены на топливо на заправках Латвии пошли вниз
На крупнейших автозаправочных станциях (АЗС) Латвии после снижения ставки акцизного налога наблюдается падение цен на топливо.
На АЗС Circle K на улице Краста в Риге цена дизельного топлива утром в среду, 30 сентября, составляла 2,219 евро за литр, а утром в четверг цена была на 6,5 цента ниже - 2,154 евро за литр. В свою очередь, цена бензина 95-й марки на Circle K на улице Краста 30 сентября составляла 2,054 евро за литр, а в четверг цена была на шесть центов ниже - 1,994 евро за литр.
На АЗС Neste Latvija на улице Дзирнаву цена дизельного топлива 30 сентября составляла 2,207 евро за литр, а в четверг цена была на восемь центов ниже - 2,127 евро за литр. В свою очередь, цена бензина 95-й марки на АЗС Neste Latvija на улице Дзирнаву 30 сентября составляла 2,057 евро за литр, а в четверг цена была на один цент ниже - 2,047 евро за литр.
В Латвийской ассоциации торговцев топливом ранее поясняли, что снижение акцизного налога, вступившее в силу в четверг, будет заметно на АЗС с некоторой задержкой, поскольку новая ставка применяется к тому топливу, которое с 1 октября начнут вывозить с акцизных складов на АЗС.
В ассоциации пояснили, что и цены у всех торговцев не будут одинаковыми, поскольку темпы, с которыми на АЗС будет заменяться топливо с полной акцизной ставкой на топливо с пониженной акцизной ставкой, разные, а также необходимо учитывать аспект конкуренции.