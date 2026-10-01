Цены на топливо на заправках Латвии пошли вниз

На АЗС Circle K на улице Краста в Риге цена дизельного топлива утром в среду, 30 сентября, составляла 2,219 евро за литр, а утром в четверг цена была на 6,5 цента ниже - 2,154 евро за литр. В свою очередь, цена бензина 95-й марки на Circle K на улице Краста 30 сентября составляла 2,054 евро за литр, а в четверг цена была на шесть центов ниже - 1,994 евро за литр.