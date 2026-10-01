Эстония запретила транзит российского и белорусского зерна, которого почти не было
В четверг правительство Эстонии ввело государственную санкцию, запрещающую транзит зерна из России и Беларуси через территорию страны.
"Россия атакует украинские порты и препятствует поступлению украинского зерна на мировой рынок. Было бы цинично позволять ей в то же время экспортировать собственное зерно через наши порты. Эстония этого не допустит", – заявил министр иностранных дел Маргус Цахкна.
По словам Цахкны, позиция Эстонии была известна и ранее. "Еще в сентябре мы заявили, что не стоит строить планы по транзиту российского зерна через Эстонию. Теперь мы ставим в этом вопросе точку, вводя государственную санкцию. Мы не собираемся облегчать для России последствия начатой ею же войны".
До сих пор транзит российского зерна через Эстонию практически отсутствовал. Однако Россия ищет новые экспортные маршруты, и интерес к использованию эстонских портов существует. Данный запрет гарантирует, что Эстония не станет новым транзитным коридором для российского зерна.
"Мы работаем совместно с Латвией и Литвой над тем, чтобы транзит российского зерна через порты стран Балтии не осуществлялся. Государства Балтии не могут допустить, чтобы через наши порты поддерживалась военная экономика России", – подчеркнул Цахкна.
В 2024 году Европейский союз ввел таможенные пошлины на зерновую продукцию из России и Беларуси, чтобы остановить ее импорт в ЕС. Однако эти пошлины не могут полностью заблокировать транзит зерна через территорию Евросоюза в третьи страны.