Эстония запретила транзит российского и белорусского зерна, которого почти не было

По словам Цахкны, позиция Эстонии была известна и ранее. "Еще в сентябре мы заявили, что не стоит строить планы по транзиту российского зерна через Эстонию. Теперь мы ставим в этом вопросе точку, вводя государственную санкцию. Мы не собираемся облегчать для России последствия начатой ею же войны".