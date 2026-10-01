Ищете работу? В Риге пройдет ярмарка вакансий - более 1300 предложений
Более 1300 вакансий за один день - 6 октября в Риге пройдет бесплатная ярмарка труда. Свои вакансии представят крупные торговые сети, больницы, аэропорт, железная дорога, силовые и спасательные службы и десятки других работодателей.
Ярмарка пройдет с 11 до 15 часов в конференц- и event-центре Fantadroms по адресу: улица Густава Земгала гатве, 74A. Вход на мероприятие бесплатный.
Посетители смогут лично встретиться с работодателями из разных отраслей, обсудить обязанности, условия работы и требования к кандидатам, а также принять участие в первых собеседованиях. Государственное агентство занятости (NVA) рекомендует соискателям взять с собой резюме, чтобы переговоры с работодателями были более продуктивными.
Несколько работодателей в специальных презентационных залах подробнее расскажут о своей деятельности, рабочей среде, ценностях и направлениях развития. Посетители смогут задать вопросы представителям компаний и получить дополнительную информацию о работе, чтобы оценить подходящие для себя варианты.
Сотрудников на ярмарке будут искать Augstsprieguma tīkls, Circle K, DPD Latvija, Gaso, Latvijas dzelzceļš, Lidl Latvija, Lido, Maxima Latvija, Rimi Latvia, Rīgas satiksme, Рижский аэропорт, Tele2 и Vivi.
В мероприятии также примут участие Детская клиническая университетская больница, Клиническая университетская больница имени Страдиня, Рижская Восточная клиническая университетская больница, 1-я Рижская больница, Рижский центр здоровья и Служба неотложной медицинской помощи. Работников будут искать также Управление местами заключения, Центр набора и отбора Национальных вооруженных сил, Государственная пожарно-спасательная служба и другие работодатели.
На ярмарке будет работать стенд NVA, где специалисты проконсультируют посетителей по вопросам планирования карьеры, поиска работы и трудовой мобильности. Здесь также можно будет получить информацию об услугах агентства, в том числе о возможностях получения и совершенствования знаний и навыков, необходимых для работы.
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Посетители с нарушениями слуха смогут на стенде NVA подать заявку на помощь переводчика жестового языка.
Мероприятие NVA организует совместно с работодателями в рамках проекта "Укрепление потенциала Государственного агентства занятости", финансируемого Европейским социальным фондом Plus.