Ищете работу? В Риге пройдет ярмарка вакансий - более 1300 предложений

На ярмарке будет работать стенд NVA, где специалисты проконсультируют посетителей по вопросам планирования карьеры, поиска работы и трудовой мобильности. Здесь также можно будет получить информацию об услугах агентства, в том числе о возможностях получения и совершенствования знаний и навыков, необходимых для работы.