В Теннесси осужденная за убийство выжила после двух смертельных инъекций
Фото: Alamy/Vida Press
Две инъекции не убили Кристу Пайк - в Теннесси остановили казни до конца года.
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В Теннесси осужденная за убийство выжила после двух смертельных инъекций

Отдел новостей

Otkrito.lv

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Приговоренная к смертной казни 50-летняя Криста Пайк осталась жива после введения двух доз препарата во время исполнения приговора в американском штате Теннесси. Она должна была стать первой женщиной, казненной в штате более чем за 200 лет, однако из тюрьмы ее увезли в больницу. Произошедшее заставило власти остановить дальнейшие казни и назначить проверку. 

После двух инъекций она продолжала дышать

Попытка исполнить приговор состоялась вечером 30 сентября в тюрьме строгого режима Riverbend в Нэшвилле. По сообщениям адвокатов и журналистов, присутствовавших при процедуре, Пайк ввели две дозы пентобарбитала - препарата, используемого в Теннесси для смертельных инъекций. Однако после этого женщина продолжала дышать.

Журналисты наблюдали за происходящим из отдельного помещения. По их словам, во время процедуры Пайк пожаловалась на боль в руке. Позднее штору, закрывавшую обзор камеры исполнения приговора, задернули, но свидетели продолжали слышать ее дыхание и храп. В 20:53 журналистов вывели из помещения. 

Адвокаты сообщили, что Пайк увезли на машине скорой помощи и она получает лечение в больнице. При этом на момент первых сообщений после госпитализации защитникам не предоставили информацию о ее состоянии. 

Протокол не предусмотрел такого исхода

Департамент исправительных учреждений Теннесси заявил, что сотрудники выполнили все этапы установленного протокола, одобренного офисом генерального прокурора. Ведомство также сообщило, что используемый препарат ранее был эффективен, а дополнительные действия сверх уже выполненных протоколом не предусмотрены. Причину неудавшейся казни в заявлении не назвали. 

По данным Associated Press, правила предусматривают повторное введение препарата, если после первой дозы осужденный остается жив. Однако порядок действий на случай, если смерть не наступила и после второй дозы, в них не прописан. Губернатор Теннесси Билл Ли поручил провести независимую проверку произошедшего и объявил, что оставшиеся запланированные казни в этом году не состоятся. 

В день казни суды принимали противоположные решения

Изначально исполнение приговора было назначено на утро 30 сентября. Примерно за час до процедуры федеральный апелляционный суд приостановил казнь, чтобы рассмотреть вопросы, связанные с доводами защиты о пережитом Пайк в детстве сексуальном насилии.

Однако позднее Верховный суд США отменил эту отсрочку, позволив властям штата продолжить исполнение приговора. После введения препаратов адвокаты вновь обратились в суд с экстренным ходатайством. Они утверждали, что происходящее причиняет Пайк неоправданные мучения и нарушает запрет на жестокое и необычное наказание. 

За какое преступление осудили Пайк

Пайк приговорили к смерти в 1996 году за убийство 19-летней Коллин Слеммер. Преступление произошло годом ранее, когда самой Пайк было 18 лет. Обе девушки учились в центре профессиональной подготовки Knoxville Job Corps в Ноксвилле.

По версии обвинения, Пайк считала Слеммер соперницей и опасалась, что та уведет ее бойфренда Тадарила Шиппа. Девушку заманили в уединенное место, где подвергли пыткам и убили. Шипп, которому на момент преступления было 17 лет, получил пожизненное заключение с возможностью условно-досрочного освобождения. 

Пайк не отрицает своей вины. Ее защитники добивались замены смертной казни пожизненным заключением без права на освобождение, ссылаясь на возраст во время преступления, психические расстройства и пережитое в детстве насилие. Мать убитой девушки выступала против смягчения наказания.

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ТеннессиВерховный судAssociated PressСША

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