В Теннесси осужденная за убийство выжила после двух смертельных инъекций

По данным Associated Press, правила предусматривают повторное введение препарата, если после первой дозы осужденный остается жив. Однако порядок действий на случай, если смерть не наступила и после второй дозы, в них не прописан. Губернатор Теннесси Билл Ли поручил провести независимую проверку произошедшего и объявил, что оставшиеся запланированные казни в этом году не состоятся.