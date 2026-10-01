Еще на шести железнодорожных станциях в Латвии построят новые пассажирские платформы

Оба договора предусматривают разработку строительных проектов и проведение работ по модернизации железнодорожной пассажирской инфраструктуры на указанных шести станциях. В общей сложности в рамках проекта планируется модернизировать пассажирскую инфраструктуру как минимум на 20 станциях и остановочных пунктах на Лугажском, Резекненском, Даугавпилсском, Тукумском и Лиепайском направлениях. Таким образом, помимо этих шести станций, модернизация предусмотрена еще как минимум на 14 станциях и остановочных пунктах.