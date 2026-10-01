Еще на шести железнодорожных станциях в Латвии построят новые пассажирские платформы
Предприятие Latvijas dzelzceļš (LDz) сообщает о том, что приступило к реализации проекта "Модернизация железнодорожной пассажирской инфраструктуры, 4-й этап" – подписаны два строительных договора на проектирование и строительство высоких пассажирских платформ на шести станциях – Югле, Гаркалне, Виляни, Резекне, Ливаны и в Даугавпилсе.
LDz до 2029 года планирует модернизировать не менее 70% всей пассажирской инфраструктуры. По данным Дирекции автотранспорта, в прошлом году на субсидируемых государством региональных маршрутах поезда впервые перевезли больше пассажиров, чем автобусы.
Оба договора предусматривают разработку строительных проектов и проведение работ по модернизации железнодорожной пассажирской инфраструктуры на указанных шести станциях. В общей сложности в рамках проекта планируется модернизировать пассажирскую инфраструктуру как минимум на 20 станциях и остановочных пунктах на Лугажском, Резекненском, Даугавпилсском, Тукумском и Лиепайском направлениях. Таким образом, помимо этих шести станций, модернизация предусмотрена еще как минимум на 14 станциях и остановочных пунктах.
Проект предусматривает строительство и модернизацию повышенных платформ, железнодорожных путей, навесов, освещения и других элементов благоустройства пассажирской инфраструктуры. Работы повысят комфорт пассажиров и доступность инфраструктуры, в том числе для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Ранее Otkrito.lv сообщал о том, что на участке Слока - Тукумс II готовят крупную модернизацию железной дороги. После завершения работ поезда смогут развивать скорость до 140 км/ч.