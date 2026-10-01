У трех торговых центров Риги сменился владелец - впереди реконструкция
Три торговых центра в Риге сменили владельца: компания по инвестициям и развитию недвижимости Capital Mill приобрела Dole, а также торговые центры на улице Стирну, 26, и улице Ницгалес, 2. Суммы сделок не раскрываются.
Общая сдаваемая в аренду площадь приобретенных объектов превышает 25 тысяч квадратных метров. Во всех трех торговых центрах якорным арендатором будет сеть Rimi.
В ближайшее время в Dole планируют начать реконструкцию. Для торгового центра на улице Ницгалес пока ведутся проектные работы по подготовке к реконструкции. Сроки завершения работ и объем запланированных инвестиций не сообщаются.
По словам руководителя Capital Mill в Латвии Имантса Креслиньша, компания приобрела эти объекты, рассчитывая на потенциал торговых центров в рижских микрорайонах. Он отметил, что они расположены на повседневных маршрутах жителей и имеют стабильный поток посетителей.
Покупку объектов на улицах Стирну и Ницгалес профинансировал банк Bigbank, а приобретение Dole - банк Citadele. Юридическое сопровождение покупателя во всех трех сделках обеспечивало бюро присяжных адвокатов COBALT.