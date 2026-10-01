Прием заявок на бесплатные путешествия по Европе для молодежи стартует сегодня

Отобранные кандидаты смогут отправиться в путешествие в период с 1 марта следующего года по 31 мая 2028 года. Поездка может длиться до одного месяца. В течение этого периода можно выбрать семь дней для поездок на поезде. К участию также приглашаются молодые люди с особыми потребностями, которые имеют право на получение соответствующей помощи и поддержки во время путешествия.