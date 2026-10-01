Прием заявок на бесплатные путешествия по Европе для молодежи стартует сегодня
Агентство Erasmus+ вновь приглашает всех 18-летних подать заявку на получение проездного билета DiscoverEU, который дает возможность до 30 дней бесплатно путешествовать по Европе.
Прием заявок откроется 1 октября в 13:00 и продлится до 13:00 15 октября.
DiscoverEU предоставляет 18-летним молодым людям возможность путешествовать по Европе на поезде — одном из самых экологичных видов транспорта. Кроме того, участники получают дисконтную карту, которую можно использовать для получения скидок на проживание, культурные мероприятия, спорт, общественный транспорт и другие услуги.
С 2027 года к программе Erasmus+ присоединятся также Великобритания и Швейцария, а это значит, что отныне с проездным билетом DiscoverEU можно будет путешествовать и в эти страны.
Подать заявку могут молодые люди, родившиеся в период с 1 января по 31 декабря 2008 года. Соответствующие требованиям кандидаты должны будут также принять участие в викторине. Проездной билет дает возможность путешествовать с группой до четырех друзей, которые также должны соответствовать установленным условиям. Для подачи заявки членам группы необходимо использовать код заявки лидера группы.
Отобранные кандидаты смогут отправиться в путешествие в период с 1 марта следующего года по 31 мая 2028 года. Поездка может длиться до одного месяца. В течение этого периода можно выбрать семь дней для поездок на поезде. К участию также приглашаются молодые люди с особыми потребностями, которые имеют право на получение соответствующей помощи и поддержки во время путешествия.
Цель программы — дать молодым людям возможность познакомиться с разнообразием Европы, ее культурным наследием и историей, а также пообщаться с жителями других стран.