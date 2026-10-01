Чем ни топи, платить придется больше - экономист предупредил жителей Латвии
Газ на европейской бирже за год подорожал в 2,3 раза, гранулы - почти вдвое, щепа - на 42-44%. Экономист Citadele предупреждает: этот отопительный сезон ощутимо ударит по кошельку каждой семьи в Латвии, независимо от того, чем топят дом.
В сентябре этого года цена на гранулы у производителей составляет от 290 до 320 евро за тонну без налога на добавленную стоимость (НДС). Годом ранее цена на гранулы составляла около 200 евро за тонну без НДС. Таким образом, рост за год составил 40-50%.
Главный экономист банка Citadele Карлис Пургайлис отметил, что опубликованные муниципальным Rīgas siltums биржевые сделки позволяют сравнить цены на щепу для аналогичных периодов поставки. В сентябре этого года щепа закупалась по 27,50 евро за мегаватт-час (МВт·ч), для ноябрьских поставок - по 30 евро за МВт·ч, а для декабрьских и январских поставок цена составила 33 евро за МВт·ч. Годом ранее, в сентябре 2023 года, соответствующие цены составляли 19,30, 20,77 и 22,97 евро за МВт·ч.
"Из этих данных следует, что за год цены на щепу в Риге выросли на 42-44%", - говорит экономист.
Он отметил, что еще больший рост цен наблюдается на европейском рынке природного газа. Цена на природный газ на бирже TTF (Title Transfer Facility) в настоящее время составляет 71,7 евро за МВт·ч и за год выросла в 2,3 раза. Самой высокой цены за последние годы - 84,5 евро за МВт·ч - природный газ в Европе достиг в первой декаде сентября этого года, что представляет собой рост более чем в 2,4 раза за год.
"Если смотреть на весь предстоящий отопительный сезон, то следует заключить, что это однозначно затронет все домохозяйства, и рост расходов будет ощутимым", - указал Пургайлис.
Каждую семью это затронет в разной степени в зависимости от типа, размера, энергоэффективности жилья, а также системы отопления и вида топлива. На размер затрат, безусловно, повлияет и момент покупки топлива или фиксации цены.
Пургайлис добавил, что и цена на электроэнергию в этом сезоне может быть значительно более волатильной из-за роста цен на природный газ, поскольку природный газ в отдельные моменты по-прежнему является важным ресурсом для производства электроэнергии.