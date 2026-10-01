Чем ни топи, платить придется больше - экономист предупредил жителей Латвии

Он отметил, что еще больший рост цен наблюдается на европейском рынке природного газа. Цена на природный газ на бирже TTF (Title Transfer Facility) в настоящее время составляет 71,7 евро за МВт·ч и за год выросла в 2,3 раза. Самой высокой цены за последние годы - 84,5 евро за МВт·ч - природный газ в Европе достиг в первой декаде сентября этого года, что представляет собой рост более чем в 2,4 раза за год.