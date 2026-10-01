Снимали базу в Адажи с воздуха: спецслужбы задержали пару, подозреваемую в работе на ГРУ
Служба государственной безопасности Латвии (СГБ) раскрыла дело пары, которую подозревают в сборе секретной информации для российского Главного разведывательного управления Генштаба ВС России (ГРУ) и подготовке к возможной поддержке разведывательно-диверсионных групп.
СГБ совместно с Службой военной разведки и безопасности (СВРБ) 28 июня задержала пару, подозреваемую в незаконном сборе информации об оборонной сфере Латвии по заданию ГРУ. Уголовный процесс в отношении задержанных граждан Латвии был начат 27 июня на основании части первой статьи 85 Уголовного закона - по делу о сборе и передаче иностранной разведывательной службе не подлежащих разглашению и других сведений по ее заданию. За такие действия предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от одного до десяти лет.
В ходе расследования установлено, что подозреваемые добывали и передавали ГРУ информацию о системе обороны Латвии, деятельности сил союзников по НАТО и различных видах поддержки Украины. В частности, они собирали разведывательную информацию о базе авиации Национальных вооруженных сил Латвии, радиолокационных системах и перемещении военного воздушного транспорта.
Один из задержанных по заданию ГРУ проводил "рекогносцировку и фотографирование с воздуха" военной базы в Адажи, используя небольшой частный самолет. В военной сфере рекогносцировка означает визуальную разведку местности и обороны противника перед проведением боевых операций.
Кроме того, подозреваемые осуществляли действия для потенциальной поддержки разведывательно-диверсионных групп на территории Латвии.
В день задержания СГБ совместно с СВРБ провела процессуальные действия в трех связанных с подозреваемыми объектах в Риге и Адажском крае. Во время обысков было изъято большое количество различных носителей данных, а также документы и записи. Сейчас следователи проводят углубленное изучение изъятых материалов. В отношении подозреваемых в качестве меры пресечения избран арест. СГБ совместно с СВРБ продолжает расследование.