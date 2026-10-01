Снимали базу в Адажи с воздуха: спецслужбы задержали пару, подозреваемую в работе на ГРУ

СГБ совместно с Службой военной разведки и безопасности (СВРБ) 28 июня задержала пару, подозреваемую в незаконном сборе информации об оборонной сфере Латвии по заданию ГРУ. Уголовный процесс в отношении задержанных граждан Латвии был начат 27 июня на основании части первой статьи 85 Уголовного закона - по делу о сборе и передаче иностранной разведывательной службе не подлежащих разглашению и других сведений по ее заданию. За такие действия предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от одного до десяти лет.