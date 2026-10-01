Насколько могут вырасти счета за отопление в этом сезоне? В некоторых случаях - значительно
В Латвии начался новый отопительный сезон. В связи с этим все более актуальным становится вопрос: сколько нам придется платить за отопление этой зимой?
В Латвии в этом отопительном сезоне в среднем ожидается умеренный рост расходов на отопление, но в отдельных случаях возможен и существенный рост, заявила представитель Министерства климата и энергетики (МКЭ) Байба Якобсоне. По оценке МКЭ, резкие скачки цен в предстоящем отопительном сезоне связаны не с общей нехваткой энергоресурсов, а с отдельными видами отопления и конкретными локальными ситуациями. На рынке топлива с начала лета наблюдалась напряженная ситуация, а морозы в начале этого года актуализировали вопрос о готовности к следующему отопительному сезону. Хотя еще рано прогнозировать, насколько суровой будет зима, МКЭ с начала лета работает над обеспечением достаточных запасов топлива, готовностью самоуправлений и теплоснабжающих предприятий, а также над различными инструментами поддержки домохозяйств в случае роста цен на энергию.
В министерстве говорят, что в центральном отоплении в этом сезоне различия между средними по стране показателями и отдельными ценовыми экстремумами будут более выраженными, поскольку в небольших, раздробленных системах теплоснабжения, где невозможна диверсификация топлива и его закупка производилась на невыгодных условиях, рост тарифов может быть значительно выше.
При отоплении гранулами наибольшему риску подвержены домохозяйства, которые приобрели гранулы во время роста цен, а также проживающие в больших и недостаточно утепленных домах с высоким потреблением гранул.
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В свою очередь, домохозяйства с газовым отоплением и договорами, привязанными к бирже, напрямую ощутят колебания оптовых цен на природный газ.
В среднем по стране рост расходов на отопление прогнозируется как умеренный. Например, для квартиры площадью 35 квадратных метров рост расходов на отопление может составить примерно от двух до 10 евро в месяц, в то время как для частного дома площадью 100 квадратных метров расходы на отопление могут вырасти примерно на 20-40 евро в месяц в зависимости от используемого отопления.
В целом доступность топлива в стране оценивается как достаточная. Средний рост тарифов на централизованное теплоснабжение в стране в сентябре не превышает 5%.