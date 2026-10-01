Насколько могут вырасти счета за отопление в этом сезоне? В некоторых случаях - значительно

В Латвии в этом отопительном сезоне в среднем ожидается умеренный рост расходов на отопление, но в отдельных случаях возможен и существенный рост, заявила представитель Министерства климата и энергетики (МКЭ) Байба Якобсоне. По оценке МКЭ, резкие скачки цен в предстоящем отопительном сезоне связаны не с общей нехваткой энергоресурсов, а с отдельными видами отопления и конкретными локальными ситуациями. На рынке топлива с начала лета наблюдалась напряженная ситуация, а морозы в начале этого года актуализировали вопрос о готовности к следующему отопительному сезону. Хотя еще рано прогнозировать, насколько суровой будет зима, МКЭ с начала лета работает над обеспечением достаточных запасов топлива, готовностью самоуправлений и теплоснабжающих предприятий, а также над различными инструментами поддержки домохозяйств в случае роста цен на энергию.