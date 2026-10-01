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В Латвии
Сегодня 09:03
В четверг осадков не ожидается, больше всего солнца - в Курземе
В четверг во многих районах Латвии будет светить солнце, самый солнечный день будет в Курземе, прогнозируют синоптики.
Осадков не ожидается. Утром местами сохранится туман. Будет дуть слабый или умеренный восточный, юго-восточный ветер. Максимальная температура воздуха ожидается от +15 градусов местами в восточных краях до +22 градусов на западном побережье Курземе.
Самая высокая температура воздуха, зарегистрированная в стране 1 октября, составила +23,1 градуса в 1981 году в Даугавпилсе, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
В Риге облаков станет меньше, будет дуть слабый юго-восточный ветер, а воздух прогреется до +19 градусов.