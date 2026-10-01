От интуиции до депрессии: каким получился вечер современной хореографии в Рижском цирке

Современная сцена все чаще становится пространством для экспериментов, где хореографы исследуют не только возможности тела, но и сложные эмоциональные состояния человека. В Рижском цирке зрителям представили две постановки - "Solo" Агате Банкаве и "Manu acu tulkojums" Перевод моих глаз" Алисы Бокалдере, созданные как самостоятельные истории, в которых движение становится главным способом общения со зрителем.