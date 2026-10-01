От интуиции до депрессии: каким получился вечер современной хореографии в Рижском цирке
Фото: Otkrito
В Рижском цирке представили две современные постановки.
В Латвии

От интуиции до депрессии: каким получился вечер современной хореографии в Рижском цирке

Отдел Lifestyle

Otkrito.lv

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30 сентября в Рижском цирке состоялся вечер современной хореографии, где зрителям показали две необычные постановки - "Solo" Агате Банкаве и "Manu acu tulkojums" Алисе Бокалдере. Otkrito побывал на мероприятии, где при полном зале танцоры без единого слова передавали через движения сложные человеческие чувства и переживания.

Современная сцена все чаще становится пространством для экспериментов, где хореографы исследуют не только возможности тела, но и сложные эмоциональные состояния человека. В Рижском цирке зрителям представили две постановки - "Solo" Агате Банкаве и "Manu acu tulkojums" Перевод моих глаз" Алисы Бокалдере, созданные как самостоятельные истории, в которых движение становится главным способом общения со зрителем.

Первой зрители увидели постановку "Solo" - работу хореографа и танцовщицы Агате Банкаве. Это интуитивная и основанная на ощущениях постановка, где сама артистка становится центральной фигурой истории. Через движения, предметы и пространство она создает особую атмосферу, приглашая зрителей не просто наблюдать, а стать частью происходящего.

Фото: Otkrito
Момент из танцевальной постановки Solo Агате Банкаве.
Момент из танцевальной постановки Solo Агате Банкаве.

Вторая часть вечера была посвящена постановке "Manu acu tulkojums" Алисе Бокалдере. Это эмоциональный дуэт, созданный как размышление о тяжелых переживаниях и поддержке близкого человека. В спектакле участвуют танцовщицы Кития Гейдане и Кристине Брининя, а хореографию и режиссуру создала Алисе Мадара Бокалдере.

Фото: Otkrito
Момент из постановки "Manu acu tulkojums" Алисе Бокалдере.
Момент из постановки "Manu acu tulkojums" Алисе Бокалдере.

Артисты рассказывали свои истории через пластику, музыку и взаимодействие друг с другом, оставляя зрителю возможность самому почувствовать и интерпретировать увиденное.

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