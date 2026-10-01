От интуиции до депрессии: каким получился вечер современной хореографии в Рижском цирке
30 сентября в Рижском цирке состоялся вечер современной хореографии, где зрителям показали две необычные постановки - "Solo" Агате Банкаве и "Manu acu tulkojums" Алисе Бокалдере. Otkrito побывал на мероприятии, где при полном зале танцоры без единого слова передавали через движения сложные человеческие чувства и переживания.
Современная сцена все чаще становится пространством для экспериментов, где хореографы исследуют не только возможности тела, но и сложные эмоциональные состояния человека. В Рижском цирке зрителям представили две постановки - "Solo" Агате Банкаве и "Manu acu tulkojums" Перевод моих глаз" Алисы Бокалдере, созданные как самостоятельные истории, в которых движение становится главным способом общения со зрителем.
Первой зрители увидели постановку "Solo" - работу хореографа и танцовщицы Агате Банкаве. Это интуитивная и основанная на ощущениях постановка, где сама артистка становится центральной фигурой истории. Через движения, предметы и пространство она создает особую атмосферу, приглашая зрителей не просто наблюдать, а стать частью происходящего.
Вторая часть вечера была посвящена постановке "Manu acu tulkojums" Алисе Бокалдере. Это эмоциональный дуэт, созданный как размышление о тяжелых переживаниях и поддержке близкого человека. В спектакле участвуют танцовщицы Кития Гейдане и Кристине Брининя, а хореографию и режиссуру создала Алисе Мадара Бокалдере.
Артисты рассказывали свои истории через пластику, музыку и взаимодействие друг с другом, оставляя зрителю возможность самому почувствовать и интерпретировать увиденное.