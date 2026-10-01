Военная техника будет производиться в Валмиере: Patria начинает строительство завода
Почти 8 миллионов евро вложат в новый оборонный завод в Валмиере, где будут производить военную технику.
SIA Patria Latvia в среду, 7 октября, в Валмиере начнет строительство нового производственного объекта Defence Partnership Latvia, в который будет вложено почти восемь миллионов евро. Испанская компания General Dynamics European Land Systems ("GDELS") во время мероприятия передаст Национальным вооруженным силам (НВС) первую боевую машину пехоты Hunter.
Новый завод Patria Latvia строится на территории Валмиерского парка промышленности и экспорта, тем самым продолжая развитие производственных мощностей предприятия в Латвии. На заводе будет производиться военная техника.
Общие инвестиции в проект нового завода достигают почти восьми миллионов евро, включая финансирование Европейского союза и вклад Patria. Завод планируется достроить в третьем квартале 2027 года.
Предприятие группы Patria Defence Partnership Latvia в прошлом году работало с оборотом в 3,901 миллиона евро, что на 86% больше, чем годом ранее, а прибыль компании увеличилась в 2,3 раза - до 260 063 евро.
Основным видом деятельности Defence Partnership Latvia является производство, обслуживание и ремонт боевых машин.