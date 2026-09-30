Машина уходила под воду: подробности героической операции по спасению человека из тонущего BMW

"Я спустился вниз и посмотрел в машину, есть ли кто-нибудь за рулем. Передние стекла не были затемнены. Было видно, что за рулем никого нет, машина еще не затонула, все окна были закрыты, она плавала. Я смотрел и думал, что делать, свистел... Там были рыбаки, но они, конечно, не поплыли к машине. Я в это время разговаривал со службой спасения и заметил, что сзади кто-то движется. Увидел руки", - рассказал местный житель, который помог мужчине выбраться.