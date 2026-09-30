Машина уходила под воду: подробности героической операции по спасению человека из тонущего BMW
Во вторник 35-летний водитель BMW не вписался в поворот на улице Эзера возле Милгравского моста в Риге и на большой скорости съехал в воду. К счастью, аварию заметил очевидец, и помог водителю выбраться из машины. Мужчина был сильно пьян - алкотестер показал 3,99 промилле.
Машина провела в воде несколько часов. От сильного удара, когда автомобиль пронесся сквозь кусты и врезался в воду, колеса развернуло в разные стороны, сообщает "Degpunktā".
Неизвестно, с какой скоростью ехал водитель BMW. Работник расположенного неподалеку автосервиса вспоминает, что стоял у окна, когда машина промчалась мимо. Он сразу понял: водитель не сможет пройти поворот. Когда мужчина выбежал на улицу, BMW уже находился в воде.
"Я спустился вниз и посмотрел в машину, есть ли кто-нибудь за рулем. Передние стекла не были затемнены. Было видно, что за рулем никого нет, машина еще не затонула, все окна были закрыты, она плавала. Я смотрел и думал, что делать, свистел... Там были рыбаки, но они, конечно, не поплыли к машине. Я в это время разговаривал со службой спасения и заметил, что сзади кто-то движется. Увидел руки", - рассказал местный житель, который помог мужчине выбраться.
По его словам, водитель, вероятно, оказался на заднем сиденье из-за удара.
Понимая, что спасатели не успеют быстро добраться до машины, очевидец попросил у коллег длинную веревку и сам вошел в воду. "Ребята бросили мне веревку. Я увидел, что окно открыто и кто-то пытается выбраться. Когда окно открыли, внутрь начала поступать вода, и машина стала тонуть. Я снял куртку, оставил телефон, взял веревку, попросил ребят держать ее и поплыл вытаскивать водителя. Его тянуло обратно под воду, потом он скрылся под водой. Я зашел глубже, схватил его за рукав и вытащил на берег", - рассказал мужчина.
Полиция установила, что в выдыхаемом воздухе водителя было 3,99 промилле алкоголя. Тем временем пожарным предстояла масштабная работа, чтобы автомобиль не остался на дне реки. За спасательной операцией наблюдали местные жители.
Спасатели сначала закрепили на BMW тросы, чтобы с помощью лебедки подтянуть машину ближе к берегу. Затем, используя специальную спасательную технику, автомобиль подняли на дорогу. Полиция начала уголовный процесс по факту вождения в состоянии алкогольного опьянения. Водителю также назначили административное наказание.