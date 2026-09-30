К вечеру среды на выборах в Сейм проголосовали почти 90 000 латвийцев
На выборах в 15-й Сейм свой голос на данный момент отдали 88 162, или как минимум 5,66% из 1 557 615 избирателей, имеющих право голоса, свидетельствуют обобщенные данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
В Риге свой голос отдали 38 815, или 6,48% избирателей. В это число также включены 4907 человек за рубежом, которые зарегистрировались для голосования по почте. При голосовании по почте проголосовавшими избирателями считаются избиратели, которым были отправлены материалы для голосования и которые не проголосовали либо не сдали свой голос на хранение лично на избирательном участке, поясняет ЦИК.
В регионах наибольшая активность за три дня была в Видземе, где свой голос на хранение сдали 24 823 избирателя, или 6,19%. В Земгале активность составила 4,69% - до сих пор на избирательные участки пришли 9355 граждан. В Курземе свой голос на хранение сдали 8292 человека, или 4,76%, а в Латгале до сих пор проголосовали 6877 избирателей, что составляет 3,74% от имеющих право голоса.
В понедельник на выборах проголосовали 21 013 избирателей, во вторник - 17 443 избирателя, а в среду - 44 799 избирателей.
К среде больше всего голосов сдали жители Адажского края - 9,91% от зарегистрированных избирателей, имеющих право голоса, а меньше всего - в Аугшдаугавском крае - 2,66%.
В столице наибольший интерес к сдаче голоса на хранение был на избирательных участках, расположенных в торговых центрах Domina Shopping, Origo, Akropole Rīga, Galleria Rīga, Akropole Alfa, Olimpia и Galerijas centrs.
В Государственном агентстве цифрового развития сообщили, что и в среду избирательная платформа работала стабильно и в соответствии с планом.
В течение всех рабочих дней этой недели избиратели смогут сдать свои голоса на хранение на любом из 933 избирательных участков по всей Латвии. ЦИК поясняет, что этот способ голосования концептуально похож на досрочное голосование, однако имеет отдельные процедурные отличия, которые позволяют в течение недели до выборов еще изменить свое мнение и заменить уже сданный голос.
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Выборы в Сейм состоятся в субботу.