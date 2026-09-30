К вечеру среды на выборах в Сейм проголосовали почти 90 000 латвийцев

В регионах наибольшая активность за три дня была в Видземе, где свой голос на хранение сдали 24 823 избирателя, или 6,19%. В Земгале активность составила 4,69% - до сих пор на избирательные участки пришли 9355 граждан. В Курземе свой голос на хранение сдали 8292 человека, или 4,76%, а в Латгале до сих пор проголосовали 6877 избирателей, что составляет 3,74% от имеющих право голоса.