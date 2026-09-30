Более 115 000 человек уже проголосовали на выборах в 15-й Сейм: где активность выше всего

В голосовании на выборах в 15-й Сейм Латвии к настоящему моменту приняли участие не менее 115 593 человек, или 7,42% из 1 557 615 зарегистрированных избирателей. Такие данные приводит Центральная избирательная комиссия (ЦИК). В Риге свой голос уже отдали не менее 47 843 избирателей, или 7,98% имеющих право голоса. В эту цифру включены 4907 человек за рубежом, которые зарегистрировались для голосования по почте. ЦИК поясняет, что при почтовом голосовании избирателем считается тот, кому были отправлены материалы для голосования и кто не проголосовал лично и не оставил свой голос на хранение на участке.