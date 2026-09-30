Более 115 000 человек уже проголосовали на выборах в 15-й Сейм: где активность выше всего
Более 115 000 жителей Латвии уже проголосовали на выборах в 15-й Сейм. Пока активнее всего голосуют в Видземе и Адажском крае, а самая низкая активность зафиксирована в Латгале и Аугшдаугавском крае.
В голосовании на выборах в 15-й Сейм Латвии к настоящему моменту приняли участие не менее 115 593 человек, или 7,42% из 1 557 615 зарегистрированных избирателей. Такие данные приводит Центральная избирательная комиссия (ЦИК). В Риге свой голос уже отдали не менее 47 843 избирателей, или 7,98% имеющих право голоса. В эту цифру включены 4907 человек за рубежом, которые зарегистрировались для голосования по почте. ЦИК поясняет, что при почтовом голосовании избирателем считается тот, кому были отправлены материалы для голосования и кто не проголосовал лично и не оставил свой голос на хранение на участке.
Среди регионов за четыре дня наибольшая активность зафиксирована в Видземе. Там проголосовали не менее 33 134 человек, или 8,26% избирателей.
В Земгале активность составила 6,53% - на участки уже пришли 13 019 граждан. В Курземе проголосовали не менее 11 568 человек, или 6,64%. В Латгале свой голос уже отдали 10 029 избирателей, что составляет 5,46% имеющих право голоса.
Среди краев к четвергу наибольшая активность была в Адажском крае - 12,19% зарегистрированных избирателей. Наименьшая зафиксирована в Аугшдаугавском крае - 4%. При этом данные с некоторых избирательных участков еще ожидаются.
В течение всех рабочих дней этой недели избиратели могут оставить свой голос на хранение на любом из 933 избирательных участков по всей Латвии. ЦИК поясняет, что этот способ голосования по сути похож на досрочное голосование, однако имеет некоторые процедурные отличия. Они позволяют избирателю до дня выборов изменить свое решение и заменить ранее оставленный голос.
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Выборы в Сейм пройдут в субботу, 3 октября.