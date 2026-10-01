"Не завидую новому министру": почему простая смена главы Минздрава не спасет латвийскую медицину
Смена министра здравоохранения сама по себе не решит накопившиеся проблемы отрасли, если вместе с новым руководителем не появятся и дополнительные деньги. Об этом заявил председатель Комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам Андрис Берзиньш.
По словам Берзиньша, здравоохранение наряду с обороной должно стать одним из ключевых приоритетов следующего созыва Сейма. Однако пока остается нерешенным главный вопрос - откуда взять необходимые средства. "Главный вопрос - деньги. Если мы посмотрим на деньги, то все время держали медицину на "диете" и обещаниях", - заявил он в эфире TV24.
Берзиньш считает, что для полноценного финансирования системы дополнительно потребуется около 600 миллионов евро. При этом требование значительно выше - направлять на здравоохранение 6% ВВП, что, по его оценке, составляет около 800 миллионов евро.
При этом он признает, что пока неясно, где государство сможет найти такие средства. Поэтому, по его словам, следующий состав Сейма должен будет отвечать не только на вопрос о том, что необходимо изменить в здравоохранении, но и на гораздо более конкретный вопрос - за счет каких денег это сделать.
На этом фоне Берзиньш считает понятным давление со стороны медицинских организаций и профсоюзов. Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода (LVSADA), в частности, потребовал отставки министра здравоохранения Хосама Абу Мери. "Мы ни в коем случае не хотим упрекать их за то, что они делают. Это их обязанность и работа. Очень хорошо, что они могут оказывать давление. Иногда нужно такое давление, чтобы добиться результата", - сказал Берзиньш.
"Честно говоря, я не завидую новому министру. Если у него не будет финансирования, он окажется точно в такой же ситуации, как сегодня", - подчеркнул Берзиньш.