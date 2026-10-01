"Не завидую новому министру": почему простая смена главы Минздрава не спасет латвийскую медицину

На этом фоне Берзиньш считает понятным давление со стороны медицинских организаций и профсоюзов. Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода (LVSADA), в частности, потребовал отставки министра здравоохранения Хосама Абу Мери. "Мы ни в коем случае не хотим упрекать их за то, что они делают. Это их обязанность и работа. Очень хорошо, что они могут оказывать давление. Иногда нужно такое давление, чтобы добиться результата", - сказал Берзиньш.