За смертельную ошибку - тюрьма? Латвийские медсестры назвали неожиданный аргумент против

Речь идет прежде всего о так называемой культуре безопасности пациентов. Ее смысл заключается не только в том, чтобы установить виновного после того, как произошла трагедия. Важная задача системы - выявлять опасные условия, ошибки и так называемые почти произошедшие инциденты еще до того, как они приведут к серьезным последствиям. Для этого медики должны иметь возможность честно сообщать о проблемах, будучи уверенными, что предоставленная информация поможет исправить недостатки в работе, а не автоматически обернется для них наказанием.