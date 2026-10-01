За смертельную ошибку - тюрьма? Латвийские медсестры назвали неожиданный аргумент против
Медсестра Детской больницы получила 2,5 года тюрьмы после смертельной ошибки с лекарствами. Теперь Ассоциация медсестер предупреждает: страх наказания может заставить медиков скрывать другие опасные ошибки.
Ранее сообщалось, что Рижский городской суд в понедельник приговорил медсестру Детской клинической университетской больницы (BKUS) к двум с половиной годам лишения свободы. В ноябре прошлого года она случайно перепутала предназначенные пациенту лекарства, после чего ребенок умер.
Ассоциация медсестер подчеркивает, что глубоко сочувствует семье погибшего ребенка и не ставит под сомнение необходимость ответственности за произошедшее. Однако одновременно там считают важным обсудить вопрос о том, какие последствия для всей системы здравоохранения может иметь реальное тюремное наказание в подобных случаях.
По имеющейся у ассоциации информации, в сопоставимых делах в латвийской судебной практике медицинским работникам, признавшим свою вину, ранее не назначалось реальное лишение свободы. Поэтому, по мнению организации, нынешний приговор вновь поднимает вопрос о соразмерности наказания.
"Медицинские работники могут начать бояться открыто говорить об ошибках. Если сотрудники боятся говорить, риски могут остаться невыявленными, а возможность их предотвратить будет потеряна", - предупреждает Ассоциация медсестер.
Речь идет прежде всего о так называемой культуре безопасности пациентов. Ее смысл заключается не только в том, чтобы установить виновного после того, как произошла трагедия. Важная задача системы - выявлять опасные условия, ошибки и так называемые почти произошедшие инциденты еще до того, как они приведут к серьезным последствиям. Для этого медики должны иметь возможность честно сообщать о проблемах, будучи уверенными, что предоставленная информация поможет исправить недостатки в работе, а не автоматически обернется для них наказанием.
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Ассоциация считает, что после тяжелого инцидента необходимо выяснять не только действия конкретного сотрудника, но и то, какие условия сделали ошибку возможной. В частности, следует анализировать организацию работы, движение и хранение лекарств, существующие защитные механизмы и процедуры, призванные не допустить подобных ошибок. При этом организация отдельно подчеркивает, что речь не идет об освобождении медицинских работников от ответственности. По мнению ассоциации, необходимо четко различать человеческую ошибку, рискованные рабочие привычки и сознательное нарушение требований безопасности.
"Медицинская ответственность должна существовать одновременно с защитой добросовестного сообщения об ошибках", - указывает Ассоциация медсестер.
Организация также считает, что ответственность за безопасность пациентов не может лежать исключительно на конкретном медицинском работнике. После тяжелого инцидента необходимо проводить всесторонний и независимый анализ его причин, а сделанные выводы должны приводить к конкретным изменениям - с определенными ответственными лицами, сроками внедрения и последующей проверкой результатов.
Полученные после трагедии уроки, по мнению ассоциации, необходимо использовать и в других медицинских учреждениях, чтобы аналогичная ошибка не повторилась где-либо еще.
Ассоциация медсестер призывает Министерство здравоохранения и Министерство юстиции совместно с пациентскими организациями и профессиональными объединениями медиков оценить, как усилить систему сообщений о случаях, связанных с безопасностью пациентов, и обеспечить правовую защиту добросовестного информирования. При этом права пациентов на справедливое расследование произошедшего и компенсацию причиненного вреда, подчеркивает организация, должны быть сохранены.