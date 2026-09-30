Стоит ровно столько, сколько вы готовы заплатить: ИИ приближает эру персонального ценообразования

Федеральная торговая комиссия США (FTC) использует термин "персонализированное ценообразование" для практики, при которой компания использует персональные данные человека, чтобы рассчитать, сколько он потенциально готов заплатить. Это могут быть, например, история покупок или действия пользователя в интернете. FTC в настоящее время уделяет повышенное внимание такой практике и предупреждает, что если потребителя не информируют об использовании его данных для определения цены, это может нарушать нормы защиты прав потребителей в США.