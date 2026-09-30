Стоит ровно столько, сколько вы готовы заплатить: ИИ приближает эру персонального ценообразования
Бургер один и тот же, а цены разные: в соседних ресторанах McDonald's разница может составлять больше доллара. Теперь ИИ помогает компаниям рассчитывать цены, а следующий шаг - персональная цена для каждого покупателя.
Компании могут анализировать миллионы покупок и другие данные, чтобы определить цену, которую в определенном месте или даже конкретный покупатель может быть готов заплатить. Такая практика уже привлекла внимание регуляторов.
Один из наиболее ярких примеров - McDonald's. Сеть быстрого питания в США и некоторых других странах все шире использует систему искусственного интеллекта, которая рекомендует ресторанам оптимальные цены на блюда. Она анализирует миллионы транзакций и учитывает различные факторы, в том числе цены конкурентов и предполагаемую готовность клиентов конкретного заведения платить.
В результате одно и то же блюдо может стоить заметно по-разному даже в расположенных неподалеку ресторанах. Например, в двух ресторанах McDonald's в Калифорнии, находившихся примерно в трех километрах друг от друга, Big Mac стоил соответственно 5,69 и 6,89 доллара. При этом в McDonald's подчеркивают, что окончательное решение о ценах принимают владельцы франшиз, а рекомендации ИИ не являются обязательными.
Однако технологии позволяют пойти еще дальше - определять цену уже на уровне конкретного потребителя.
Федеральная торговая комиссия США (FTC) использует термин "персонализированное ценообразование" для практики, при которой компания использует персональные данные человека, чтобы рассчитать, сколько он потенциально готов заплатить. Это могут быть, например, история покупок или действия пользователя в интернете. FTC в настоящее время уделяет повышенное внимание такой практике и предупреждает, что если потребителя не информируют об использовании его данных для определения цены, это может нарушать нормы защиты прав потребителей в США.
Читайте продолжение после рекламы
В Европейском союзе персонализированные цены сами по себе не запрещены. Однако продавец до совершения покупки должен сообщить потребителю, если показанная ему цена была персонализирована с использованием автоматизированного принятия решений и профилирования его поведения.
Таким образом, теоретически два человека в одном интернет-магазине могут увидеть разные цены на один и тот же товар. При этом они имеют право знать, что цена была адаптирована таким образом.
Пример McDonald's пока нельзя отнести к индивидуальному ценообразованию. ИИ помогает адаптировать цены для конкретного ресторана и его клиентской аудитории, а не тайно назначает каждому посетителю свою цену на Big Mac. Однако граница между динамическим и действительно персонализированным ценообразованием становится все более важной. У компаний появляется все больше данных о потребителях, а искусственный интеллект позволяет анализировать эту информацию значительно быстрее, чем раньше.