Латвия завершила участие в операции против "Исламского государства" после десяти лет

В сентябре 2024 года США объявили о планах перейти к двустороннему сотрудничеству с Ираком. В результате в 2025 году США и Ирак договорились о переходном периоде из двух этапов. Первый завершился в сентябре 2025 года, когда была прекращена боевая составляющая военной миссии. Второй этап завершился сегодня: операция Inherent Resolve прекратила работу в прежнем правовом формате, а силы и техника коалиции покинули авиабазу в иракском Эрбиле.