Латвия завершила участие в операции против "Исламского государства" после десяти лет
В среду, 30 сентября, Латвия вместе с другими партнерами по коалиции официально завершила участие в международной военной операции Inherent Resolve против террористической организации "Исламское государство" (ISIL/Da’esh). Целью операции было обеспечить военное поражение этой организации в Ираке и Сирии.
Операция началась после того, как постоянный представитель Ирака при ООН направил генеральному секретарю организации письмо с обращением иракского правительства ко всем государствам - членам ООН с просьбой помочь в борьбе с ISIL/Da’esh. В ответ на этот призыв по инициативе США была создана коалиция, которая первоначально поддерживала нанесение боевых ударов и занималась подготовкой местных сил безопасности.
В сентябре 2024 года США объявили о планах перейти к двустороннему сотрудничеству с Ираком. В результате в 2025 году США и Ирак договорились о переходном периоде из двух этапов. Первый завершился в сентябре 2025 года, когда была прекращена боевая составляющая военной миссии. Второй этап завершился сегодня: операция Inherent Resolve прекратила работу в прежнем правовом формате, а силы и техника коалиции покинули авиабазу в иракском Эрбиле.
Национальные вооруженные силы Латвии участвовали в Inherent Resolve с 2016 года в составе международной антитеррористической коалиции. Задачи латвийского контингента определялись целями и текущими потребностями операции, которая была сосредоточена на обучении, консультировании, поддержке и обмене разведывательной информацией. Латвийские военнослужащие выполняли задачи из штаба операции в Эрбиле, сотрудничая с контингентами союзных стран и местными силами безопасности Ирака.
Участвуя в операции, латвийский контингент на практике выполнял обязательства страны по борьбе с терроризмом в составе международной коалиции. Многолетнее участие Латвии в Inherent Resolve стало прямым подтверждением поддержки и солидарности со стратегическим партнером - США, а также с другими союзниками по коалиции. В операции участвовали и остальные страны Балтии. Латвия намерена и в дальнейшем поддерживать усилия США и других союзников в борьбе с терроризмом.