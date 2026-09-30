Эксперт: хотите спортивную молодежь - сперва сделайте в школах нормальные душевые и раздевалки
Генеральный секретарь Латвийского баскетбольного союза, человек года Европы в Латвии Каспар Ципрусс считает, что проблему ожирения нашей молодежи не решить без нормальных школьных душевых, раздевалок и спорта для тех, кто не хочет соревноваться.
В эфире TV24 Ципрусс заявил, что сегодня много говорят о необходимости выделить спорту дополнительные средства, однако без конкретного плана эти деньги сами по себе ситуацию не изменят. "Мы все кричим, что нам нужно больше финансирования именно для решения этого вопроса, чтобы мы работали над тем, чтобы не было такого высокого уровня ожирения, но никто не предлагает конкретного решения. Дадим дополнительно 5, 10, 20 миллионов - что именно мы будем делать с этими деньгами? Это очень важно, нужен четкий план", - подчеркнул он.
Одним из направлений, по мнению Ципрусса, должна стать школьная спортивная инфраструктура. Сейчас в школах предусмотрено две спортивные нагрузки в неделю, и само по себе увеличение их количества, например до пяти, еще не гарантирует результата. "Вопрос в том, есть ли во всех школах, например, качественные душевые, качественные раздевалки?" - отметил он.
Особенно важным этот вопрос может быть для подростков. Ципрусс обратил внимание на то, что в возрасте 13-16 лет школьники становятся более чувствительными к своему внешнему виду и условиям, в которых им приходится переодеваться и приводить себя в порядок после занятий. Если после урока физкультуры нет возможности нормально принять душ и переодеться, подростки могут начать искать способы избегать таких занятий.
"Если дети, особенно девочки, в 13-16 лет уже становятся девушками, не могут помыться, не могут нормально подготовиться к следующему уроку, понятно, что они будут искать решение, как, возможно, не ходить на эти уроки физкультуры", - сказал Ципрусс.
Поэтому, считает он, важно не просто требовать от молодежи больше двигаться, а разобраться в причинах, по которым она этого не делает. "Я думаю, нужно думать о том, как мы можем помочь нашей молодежи, где именно проблема, почему они не занимаются спортом и как мы можем это решить", - пояснил он.
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Еще одна проблема заключается в том, что современная молодежь не всегда хочет соревноваться. По словам Ципрусса, многие молодые люди готовы бегать, заниматься физическими упражнениями и просто активно проводить время, но не хотят участвовать в соревнованиях или заниматься профессиональным спортом.
По мнению Ципрусса, существующая система слишком сильно ориентирована на профессиональную и соревновательную составляющую, тогда как молодежи нужен более широкий выбор. "Сейчас мы настолько ушли в профессиональную направленность, что у нас нет предложения в сфере интересов, которое финансировалось бы государством и самоуправлениями. Я часто слышу: мы будем заниматься спортом, но только не заставляйте нас там боксировать, спарринговать или соревноваться - этого мы не хотим. А такого предложения нет", - сказал Ципрусс.
Он считает, что именно развитие подобных форматов может помочь вовлечь в физическую активность тех молодых людей, которые не заинтересованы в соревнованиях. "Я думаю, над этим нужно очень, очень серьезно работать, потому что молодежи ведь нравится бегать, просто заниматься, быть физически активными", - подчеркнул Ципрусс.