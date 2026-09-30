Эксперт: хотите спортивную молодежь - сперва сделайте в школах нормальные душевые и раздевалки

В эфире TV24 Ципрусс заявил, что сегодня много говорят о необходимости выделить спорту дополнительные средства, однако без конкретного плана эти деньги сами по себе ситуацию не изменят. "Мы все кричим, что нам нужно больше финансирования именно для решения этого вопроса, чтобы мы работали над тем, чтобы не было такого высокого уровня ожирения, но никто не предлагает конкретного решения. Дадим дополнительно 5, 10, 20 миллионов - что именно мы будем делать с этими деньгами? Это очень важно, нужен четкий план", - подчеркнул он.