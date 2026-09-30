Пять латвийских ресторанов перестанут выбрасывать пищевые отходы: их опять пустят в дело
Видземский регион планирования (VPR) совместно с Университетом прикладных наук Сатакунты в Финляндии и Центром органического питания в Швеции начал проект "Компост как ресурс: добавленная стоимость пищевых отходов" (Compost365). Его цель – найти способы сократить количество отходов в ресторанах и проверить, как их можно использовать для улучшения почвы.
В тестировании решений в течение полутора лет примут участие 15 ресторанов – по пять в каждой стране-участнице. В ресторанах установят компактные компостирующие устройства, позволяющие перерабатывать биологические отходы в течение 24 часов. Полученный после переработки органический материал планируется использовать в крестьянских хозяйствах, для озеленения территорий самоуправлений, а также в частных садах и теплицах.
Проект стал продолжением работы, которую VPR вместе с партнерами проводил в рамках завершившегося в этом году проекта "Решения циркулярной экономики в ресторанах" (Ce4Re). Разработанный в его рамках инструмент учета пищевых отходов позволил пяти участвовавшим в проекте ресторанам Латвии сократить объем таких отходов на 18–38%.
Если основное внимание в Ce4Re уделялось предотвращению образования отходов, то Compost365 должен ответить на следующий вопрос – как с пользой использовать те биологические отходы, появления которых избежать невозможно.
Проект призван способствовать переходу от привычной модели "взять, потребить и выбросить" к более цикличной системе хозяйствования, при которой пищевые отходы становятся ценным ресурсом. VPR и его партнеры в Финляндии и Швеции рассчитывают не только сократить количество отходов ресторанов, но и уменьшить зависимость от импорта минеральных удобрений, а также укрепить местные сообщества.
В Видземе к компостированию планируется привлечь рестораны, которые уже сотрудничают с расположенными поблизости хозяйствами, закупая у них свежие фрукты, овощи и другую продукцию. Предполагается, что часть полученного из ресторанных отходов материала для улучшения почвы сможет возвращаться именно в эти хозяйства.
Читайте продолжение после рекламы
До февраля 2027 года VPR планирует определить заинтересованные самоуправления, хозяйства и рестораны, а также оценить требования к доставке и упаковке полученного органического материала.
"Ce4Re показал, что рестораны готовы менять повседневные привычки, если им предлагаются практические решения с измеримым результатом. Compost365 позволит проверить, можно ли после переработки возвращать биологические отходы в местный цикл и использовать их в Видземе", – рассказала руководитель проектов VPR Лиените Приедая-Клепере.
Проект реализуется при поддержке программы Interreg Центрального региона Балтийского моря на 2021–2027 годы и продлится до 30 июня 2029 года.