Пять латвийских ресторанов перестанут выбрасывать пищевые отходы: их опять пустят в дело

Проект призван способствовать переходу от привычной модели "взять, потребить и выбросить" к более цикличной системе хозяйствования, при которой пищевые отходы становятся ценным ресурсом. VPR и его партнеры в Финляндии и Швеции рассчитывают не только сократить количество отходов ресторанов, но и уменьшить зависимость от импорта минеральных удобрений, а также укрепить местные сообщества.