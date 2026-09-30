Ринкевич призвал жителей сохранять бдительность и не поддаваться панике
Хотя сейчас много говорят о возможном прямом вторжении России в одну из стран НАТО, в распоряжении Латвии пока нет признаков или фактов, указывающих на такую угрозу. Об этом сегодня после встречи с премьер-министром Андрисом Кулбергсом заявил журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.
Президент напомнил, что вчера в Эстонии подтвердили: поджог на предприятии оборонной промышленности Milrem Robotics, совершенный в прошлом месяце в Таллине, был диверсией, организованной по заданию российских спецслужб. По словам Ринкевича, аналогичная информация о российских диверсиях поступала и из других стран.
Ринкевич не исключил, что в какой-то момент подобные действия могут привести к гибели людей.
"Это, конечно, уже совершенно другая ситуация", - отметил он.
Президент подчеркнул, что общество уже давно предупреждают: различные провокации и кибератаки возможны, они уже происходили и будут происходить в том числе в Латвии. Ответственные ведомства относятся к этим угрозам со всей серьезностью. Важна и вовлеченность жителей: Эдгар Ринкевич призвал сообщать соответствующим службам обо всем подозрительном, что может быть связано в том числе с российскими провокациями.
По оценке президента, сейчас у России в отношении Латвии две цели. Первая - заставить Латвию отказаться от помощи Украине, чего страна делать не намерена. Вторая - вызвать у жителей и в стране в целом чувство незащищенности и панику. В разговорах с руководителями других государств Ринкевич, по его словам, заметил, что понимание целей России укрепляется и за пределами Латвии.
Президент не считает принципиально новым заявление директора Бюро по защите Сатверсме (БЗС) Эгила Звиедриса, который в интервью агентству LETA сказал, что Россия, не сумев победить Украину, повышает ставки в Европе, причем нельзя исключать и жертв среди мирного населения.
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"Мы уже призывали и предупреждали, что нужно быть готовыми - без излишней паники, но с большой бдительностью", - подчеркнул Ринкевич.
Кулбергс, в свою очередь, заявил, что Латвия очень хорошо понимает, чего ожидать от России, причем гораздо лучше, чем многие западные страны. Именно поэтому Латвия вкладывает средства в безопасность, особенно в приграничных районах, укрепляет свои возможности и направляет огромные суммы на оборону и внутреннюю безопасность. По словам премьера, Латвия делает в этом отношении гораздо больше, чем многие европейские партнеры, которые хуже осведомлены о России.
Андрис Кулбергс утверждает, что сейчас у России нет возможностей вести еще одну масштабную войну обычными вооруженными силами. При этом необходимо понимать риск провокаций и быть к ним готовыми. "Дополнительно тревожиться не нужно, но нужно быть внимательными", - сказал премьер.
Как уже сообщалось, Звиедрис в интервью LETA отметил, что БЗС говорит об усилении нетрадиционных методов ведения войны со стороны России еще с ранней весны. По его словам, Россия не может достичь поставленной цели - победить Украину в войне - и поэтому обостряет ситуацию в Европе, учитывая поддержку, которую западные страны оказывают Украине.
Это обострение включает такие гибридные угрозы, как кибератаки, физические диверсии и информационная война. Звиедрис пояснил, что Россия идет на эскалацию, поскольку ей не удается ни ослабить поддержку Украины со стороны Запада, ни добиться смягчения санкций.
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На этом фоне происходят такие инциденты, как появление начиненных взрывчаткой беспилотников в аэропорту Лейпцига и диверсии на железных дорогах европейских стран. "Россия повышает ставки, и, к сожалению, мы не можем исключать жертв среди мирного населения", - подчеркнул руководитель латвийской спецслужбы.
Звиедрис обратил внимание, что из подобных действий Россия в Европе пока не проводила лишь операции под чужим флагом, тогда как все остальное уже происходило. Он напомнил об осквернении памятников и поджоге Музея оккупации в Латвии, а также о нападениях на российских оппозиционеров, живущих в Литве. По его словам, недавние предупреждения премьер-министра Польши Дональда Туска о российских угрозах касались именно операций под чужим флагом. Звиедрис также упомянул недавний российский удар по украинскому пассажирскому поезду всего в двух километрах от польской границы.
"Таким образом, Туск предупреждал о российских атаках у границ стран НАТО. Такие заявления - это предупреждение России о том, что мы видим ее действия у границ наших государств и не допустим их", - добавил директор БЗС.
Звиедрис напомнил, что Латвия попросила разместить на своей территории четыре истребителя НАТО на время выборов в Сейм, и Германия откликнулась на эту просьбу. Такой шаг предпринят, чтобы не допустить возможных провокаций, например появления каких-либо летающих объектов в воздушном пространстве Латвии, которое впоследствии могло бы стать поводом для спекуляций о законности проведения выборов. "Так что российские угрозы реальны, и, поскольку агрессору не удается достичь своих целей в Украине, ставки повышаются", - добавил Звиедрис.