Ринкевич призвал жителей сохранять бдительность и не поддаваться панике

Звиедрис обратил внимание, что из подобных действий Россия в Европе пока не проводила лишь операции под чужим флагом, тогда как все остальное уже происходило. Он напомнил об осквернении памятников и поджоге Музея оккупации в Латвии, а также о нападениях на российских оппозиционеров, живущих в Литве. По его словам, недавние предупреждения премьер-министра Польши Дональда Туска о российских угрозах касались именно операций под чужим флагом. Звиедрис также упомянул недавний российский удар по украинскому пассажирскому поезду всего в двух километрах от польской границы.