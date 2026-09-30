В Латвии стоимость проезда в региональном транспорте может вырасти на 10%
В 2027 году проезд в региональных автобусах и поездах Латвии может подорожать до 10%. Совет по общественному транспорту поддержал регулярный пересмотр стоимости проезда. Это следует из информационного доклада Министерства сообщения, который направлен на согласование и опубликован на портале правовых актов.
В Автотранспортной дирекции (АТД) агентству LETA пояснили, что изменение тарифов напрямую зависит от финансирования общественного транспорта на 2027 год и от того, какой объем перевозок государство сможет заказать.
Дирекция представит Совету по общественному транспорту несколько вариантов, после чего совет примет окончательное решение. Если стоимость проезда изменится, это коснется и автобусов, и поездов, поскольку для обоих видов транспорта действует единый тариф.
Почему рассматривают повышение цен
Министерство сообщения предлагает ввести в договоры с региональными перевозчиками ежегодную индексацию, то есть пересмотр оплаты их услуг с учетом роста расходов. Если увеличить постоянное бюджетное финансирование для этого не удастся, понадобятся другие способы покрыть затраты.
Среди вариантов - пересмотр маршрутной сети, повышение стоимости проезда и введение частичной оплаты для пассажиров, которые пользуются льготами. Кроме того, с 2028 года часть расходов рассчитывают покрывать за счет дополнительных доходов от внедрения цифровых систем.
В министерстве приводят пример: в 2026 году тариф вырос на 6,8% по сравнению с 2025 годом. По прогнозам, это принесет около трех миллионов евро дополнительных доходов, если число пассажиров по итогам года останется на уровне 2025 года.
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Повышение тарифа до 10% в 2027 году при сохранении нынешнего числа пассажиров могло бы приносить дополнительно около 3,25 миллиона евро в год. Эти деньги позволили бы частично покрыть рост расходов на общественный транспорт и уменьшить потребность в дополнительном финансировании из государственного бюджета.
Бесплатный проезд могут заменить частичной оплатой
Еще один рассматриваемый вариант - сократить государственную поддержку пассажиров, имеющих право на льготный проезд. Министерство рассчитало, что изменится, если те, кто сейчас ездит бесплатно, будут оплачивать около 20% полной стоимости билета.
Быстро ввести такую меру нельзя: она затрагивает социальную политику и требует изменения нормативных актов. Прежде чем принимать решение, последствия необходимо оценить совместно с Министерством благосостояния, поскольку для льготников такие изменения могут оказаться существенными.
Сейчас на обеспечение льготного проезда в региональном и городском общественном транспорте государство ежегодно направляет около 19 миллионов евро. По предварительным расчетам, введение оплаты в размере 20% стоимости билета могло бы за счет дополнительных доходов и сокращения расходов дать суммарный эффект в 4,94 миллиона евро в год.
Масштабное сокращение автобусных маршрутов считают слишком болезненным
Еще один способ компенсировать расходы - пересмотреть маршрутную сеть. Однако, по оценке министерства, для полного покрытия затрат на индексацию пришлось бы сократить общий годовой пробег субсидируемых региональных автобусов как минимум на 11 миллионов километров. Сейчас он составляет 65,7 миллиона километров.
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Такое сокращение серьезно ограничило бы возможности жителей передвигаться, поэтому подобные меры можно рассматривать лишь на отдельных участках маршрутной сети.
Приоритет Министерства сообщения - сохранить автобусное сообщение как минимум в объеме 2026 года. В ведомстве считают, что масштабное сокращение маршрутов не даст экономии, соразмерной последствиям для пассажиров. При этом сеть необходимо продолжать корректировать с учетом реального спроса, сохраняя доступность транспорта для жителей.
Для этого планируют регулярно проверять загрузку рейсов, особенно тех, которыми пользуется меньше всего пассажиров, а также пересматривать частоту движения и расписание. Кроме того, будут оценивать, можно ли часть автобусных перевозок увязать с железнодорожным сообщением или заменить другими, более эффективными способами передвижения.
Цель этих изменений - сократить малоэффективный пробег и сделать работу общественного транспорта более рациональной и устойчивой. Для улучшения планирования и анализа данных АТД уже начала закупку цифрового инструмента планирования общественного транспорта.
Часть автовокзалов могут преобразовать
Отдельная статья расходов - использование автовокзалов и оплата их услуг. В среднем на это уходит 6,7 миллиона евро в год.
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В министерстве отмечают, что в зависимости от расположения автовокзалов и наличия других объектов поблизости спрос на залы ожидания, билетные кассы и прочие услуги снижается. Поэтому предлагается оценить, нужны ли полноценные автовокзалы там, где пассажиров очень мало.
Один из рассматриваемых вариантов - сохранить автовокзалы и их услуги только в городах с большим пассажиропотоком, где обслуживают более 30 000 рейсов. По оценке ведомства, пересмотр числа автовокзалов и необходимости их работы в отдельных местах мог бы сократить бюджетные расходы на три миллиона евро.
Одновременно необходимо определить принципы создания региональных транспортных узлов. В некоторых местах автовокзалы могут преобразовать в более простые пункты обслуживания маршрутов.
Электронные билеты и счетчики пассажиров должны улучшить учет доходов
Четвертое направление - внедрение цифровых систем. Министерство рассчитывает, что они позволят увеличить поступления от продажи билетов и точнее планировать маршруты. В частности, планируется приобрести и установить централизованные кассовые системы, что должно сократить оборот наличных денег.
При проверках АТД установила, что значительная часть нарушений связана с учетом билетной выручки и выдачей билетов, особенно при оплате наличными. Если пассажиры будут реже платить наличными в транспорте и получат больше возможностей покупать билеты онлайн или в других точках продажи, доходы в долгосрочной перспективе могут вырасти примерно на 1,7-2 миллиона евро в год. Реальный результат будет зависеть от масштаба внедрения системы и изменения привычек пассажиров.
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В транспорте также установят счетчики пассажиров. Они позволят сравнивать количество проданных билетов с числом перевезенных людей. По результатам пилотных проектов и с учетом поставленных целей, более строгий контроль и точный учет выручки могут приносить дополнительно 1,3-1,5 миллиона евро в год.
Кроме того, планируется полностью внедрить единую систему продажи билетов на региональный общественный транспорт. Она должна сделать поездки удобнее и повысить спрос. Опираясь на международный опыт и ожидаемое улучшение доступности услуг, министерство предполагает, что число пассажиров может увеличиться примерно на миллион в год, а билетная выручка - примерно на 500 000 евро.
В ведомстве подчеркивают, что все эти суммы являются предварительными оценками. Они основаны на данных АТД, результатах проверок и ожидаемой пользе цифровых проектов. Фактический эффект будет зависеть от сроков запуска, качества работы технологий, поведения пассажиров и экономической ситуации. В среднесрочной перспективе общий результат цифровизации может достигнуть 8,5 миллиона евро в год.
По выводам Министерства сообщения, перечисленные меры в совокупности позволят увеличить доходы или сократить расходы настолько, чтобы покрыть затраты на предлагаемую ежегодную индексацию договоров с перевозчиками. Однако даже этого будет недостаточно, чтобы полностью покрывать убытки перевозчиков в пределах уже предусмотренного базового государственного финансирования.
Перевозчики уже выходили на протест
16 сентября этого года пассажирские перевозчики провели акцию протеста. По предварительным данным, в тот день не состоялись 3250 региональных автобусных рейсов.
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В акции "День без регионального общественного транспорта", организованной Латвийской ассоциацией пассажирских перевозчиков, участвовали восемь компаний. Ассоциация потребовала незамедлительно решить вопрос индексации долгосрочных договоров с региональными автобусными перевозчиками, а также компенсировать им значительное подорожание топлива, вызванное последствиями конфликта на Ближнем Востоке.