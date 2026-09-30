В Латвии стоимость проезда в региональном транспорте может вырасти на 10%

При проверках АТД установила, что значительная часть нарушений связана с учетом билетной выручки и выдачей билетов, особенно при оплате наличными. Если пассажиры будут реже платить наличными в транспорте и получат больше возможностей покупать билеты онлайн или в других точках продажи, доходы в долгосрочной перспективе могут вырасти примерно на 1,7-2 миллиона евро в год. Реальный результат будет зависеть от масштаба внедрения системы и изменения привычек пассажиров.