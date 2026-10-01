Чиновники придумали, как обеспечить бесперебойное автобусное сообщение в Латвии. Но есть одна проблема
В Латвии хотят изменить систему финансирования автобусных перевозок, чтобы обеспечить их бесперебойность и качество. Однако денег на реализацию этой идеи в государственном бюджете на ближайшие годы пока не предусмотрено.
Министерство сообщения информирует о том, что поддерживает предложение Автотранспортной дирекции (ATD) ввести ежегодную индексацию стоимости договоров на автобусные перевозки. По подсчетам Министерства, если индексация будет введена уже в этом году, дополнительное финансирование не потребуется. В то же время в государственном бюджете на последующие годы сейчас не предусмотрены средства ни для индексации, предусмотренной действующими договорами, ни для предлагаемой ежегодной индексации.
Чтобы с будущего года обеспечить дополнительное финансирование, необходимое для компенсации роста расходов, потребуется принять ряд мер для обеспечения финансовой устойчивости системы общественного транспорта. В их числе – совершенствование маршрутной сети, регулярный пересмотр стоимости проезда, внедрение цифровых решений и другие меры по повышению эффективности.
Цель предложения – обеспечить бесперебойность и качество услуг общественного транспорта с учетом существенного роста расходов на рабочую силу и организацию перевозок в последние годы.
В министерстве отмечают, что действующие договоры были заключены в 2019–2021 годах по итогам организованных ATD конкурсов. Они предусматривают индексацию стоимости два раза в течение десятилетнего срока действия договоров. Однако с момента заключения договоров расходы на рабочую силу и другие затраты, связанные с оказанием услуг общественного транспорта, значительно выросли. Действующий механизм индексации не позволяет достаточно оперативно учитывать эти изменения в стоимости услуг.
Читайте продолжение после рекламы
Как ранее сообщал Otkrito.lv, во время акции протеста пассажирских перевозчиков 16 сентября этого года не были выполнены тысячи региональных автобусных рейсов.