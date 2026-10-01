Чиновники придумали, как обеспечить бесперебойное автобусное сообщение в Латвии. Но есть одна проблема

Министерство сообщения информирует о том, что поддерживает предложение Автотранспортной дирекции (ATD) ввести ежегодную индексацию стоимости договоров на автобусные перевозки. По подсчетам Министерства, если индексация будет введена уже в этом году, дополнительное финансирование не потребуется. В то же время в государственном бюджете на последующие годы сейчас не предусмотрены средства ни для индексации, предусмотренной действующими договорами, ни для предлагаемой ежегодной индексации.