Что произойдет в Латвии в октябре: значимые изменения для жителей

С отоплением ситуация будет разной по городам. В Риге утвержденный тариф Rīgas siltums с 1 октября составит 80,96 евро за мегаватт-час без НДС - меньше действующего тарифа в 83,01 евро. При этом средний тариф регулируемых поставщиков тепла по стране, по опубликованным 30 сентября данным, вырастет с 86,23 евро за мегаватт-час в сентябре до 92,94 евро в октябре. Это средний показатель, а не одинаковое повышение для каждого дома: тарифы различаются по населенным пунктам, а счет зависит и от потребления тепла.