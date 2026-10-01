Что произойдет в Латвии в октябре: значимые изменения для жителей
Октябрь принесет жителям Латвии перемены в самых разных сферах - от пенсий и коммунальных платежей до транспорта и медицинской помощи. Otkrito рассказывает, что изменится.
Пенсии проиндексируют, некоторым выплатят доплату за прошлые месяцы
С 1 октября Государственное агентство социального страхования проиндексирует пенсии по возрасту, инвалидности, выслуге лет и потере кормильца, а также некоторые компенсации. Если пенсия не превышает 1589 евро, проиндексируют всю сумму; если она выше - только часть в пределах этого порога. Для отдельных категорий, среди которых политически репрессированные и люди с инвалидностью I группы, предусмотрено исключение: им проиндексируют всю пенсию. Обращаться за перерасчетом не нужно.
Размер прибавки к пенсии по возрасту зависит от страхового стажа: индексы составят от 4,24% до 5,22%. Например, пенсия в 700 евро увеличится примерно на 29,68-36,54 евро - в зависимости от стажа. Также вырастут доплаты за отдельные годы страхового стажа до 1996 года.
Некоторые пенсионеры в октябре получат и разовую доплату за период с апреля по сентябрь. Она полагается тем, кому весной автоматически пересчитали пенсию, а позднее агентство получило уточненные сведения о социальных взносах. В ноябре выплата будет меньше октябрьской, поскольку разницу за предыдущие месяцы уже перечислят, однако сама пенсия останется выше прежней.
Стоимость топлива снизится
С 1 октября по 31 декабря временно снизится акциз на топливо. Ставка на дизельное топливо уменьшится с 396 до 330 евро за тысячу литров, а на бензин составит 490 евро за тысячу литров. По расчетам, это может снизить стоимость топлива примерно на 8 центов за литр, если налоговая экономия полностью отразится на ценах. Однако на итоговую стоимость также влияют цена нефти, курс валют и другие рыночные факторы.
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В отопительном сезоне вырастут счета не во всех городах одинаково
С отоплением ситуация будет разной по городам. В Риге утвержденный тариф Rīgas siltums с 1 октября составит 80,96 евро за мегаватт-час без НДС - меньше действующего тарифа в 83,01 евро. При этом средний тариф регулируемых поставщиков тепла по стране, по опубликованным 30 сентября данным, вырастет с 86,23 евро за мегаватт-час в сентябре до 92,94 евро в октябре. Это средний показатель, а не одинаковое повышение для каждого дома: тарифы различаются по населенным пунктам, а счет зависит и от потребления тепла.
С 1 октября начнет действовать новый тарифный период для передачи природного газа по магистральной системе. Плата за передачу газа для снабжения латвийских потребителей вырастет на 7,1%. Изменение прежде всего касается торговцев газом и других участников рынка, которые пользуются системой Conexus Baltic Grid. Передача газа - лишь одна из составляющих счета, поэтому это не означает автоматического повышения счетов всех домохозяйств на 7,1%.
В трех городах изменится плата за воду
С 1 октября новые тарифы на водоснабжение и канализацию начнут действовать в Саласпилсе, Балви и Вентспилсе. В Саласпилсе вода будет стоить 1,66 евро за кубометр, а канализация - 1,74 евро без НДС. В Балви тарифы составят 1,74 и 2,23 евро соответственно, а в Вентспилсе - 1,03 и 1,57 евро. Эти изменения касаются жителей перечисленных городов, а не всей страны.
Пассажирам придется сверяться с новыми расписаниями
С 1 октября изменится расписание рижских троллейбусов № 14 и № 17 - как в рабочие дни, так и в выходные. В рабочие дни также скорректируют расписание автобуса № 46. Перевозчик объясняет изменения необходимостью улучшить координацию общественного транспорта; количество рейсов на этих маршрутах останется прежним. Актуальные расписания разместят на остановках и на сайте перевозчика.
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Изменения затронут и региональные автобусы в нескольких районах, в том числе Лимбажи, Сигулду, Саулкрасты, Валмиеру, Ливаны, Прейли и Екабпилс. На одних маршрутах поменяется время отправления или расположение остановок, на других отдельные рейсы будут ходить только в учебные дни или во время школьных каникул. Пассажирам стоит проверить расписание именно своего маршрута.
С 5 октября изменится движение поездов на линии Рига - Царникава - Саулкрасты. По выходным отменят часть рейсов, а из-за ремонта путей на участке у Риги скорректируют время отправления и прибытия поездов. Перед поездкой, особенно вечером или в выходной день, лучше проверить расписание перевозчика.
Bite прекратит продавать новые предоплаченные SIM-карты
С 1 октября Bite Latvija перестанет продавать новые предоплаченные SIM-карты. Действующие клиенты смогут продолжать пользоваться своими картами, в том числе незарегистрированными, и пока им не нужно предпринимать никаких действий. Это решение оператора, а не новое требование для всех пользователей предоплаченной связи в Латвии.
Некоторые кадастровые сервисы временно отключат
С 1 по 4 октября из-за перехода на новую систему координат будут недоступны некоторые электронные услуги Государственной земельной службы, в том числе отдельные функции портала Kadastrs.lv и карты с кадастровыми данными. Ведомство планирует восстановить их с 5 октября, но предупреждает, что отдельные сервисы могут оставаться недоступными и позже. Это важно учитывать тем, кому в начале месяца понадобятся кадастровые сведения или электронные карты.
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Переход на систему LKS-2020 затронет также специалистов, работающих с геоданными, картами и измерениями: с 1 октября новые пользователи геопространственных данных Агентства геопространственной информации Латвии будут получать их в новой системе координат.
Некоторым пациентам предоставят устройство за счет государства
С 1 октября государство будет оплачивать устройство для помощи при кашле людям со спинальной мышечной атрофией и другими тяжелыми нервно-мышечными заболеваниями. Оно необходимо пациентам, которым трудно самостоятельно очищать дыхательные пути. Это изменение касается конкретных групп пациентов, а не всех получателей медицинской помощи.
Осенью также начинается сезон вакцинации против гриппа. Центр профилактики и контроля заболеваний рекомендует прививаться, в том числе в октябре; право на бесплатную вакцину зависит от принадлежности к установленным группам риска. Это сезонная рекомендация, а не новая реформа здравоохранения.
Некоторые изменения в строительстве вводятся поэтапно
С 1 октября вступят в силу отдельные изменения строительных правил, касающиеся оформления и завершения работ. Однако самые заметные упрощения, о которых сообщало Министерство экономики, начнут действовать позже: часть норм - в январе и марте 2027 года. Владельцам участков, которые планируют строительство или перестройку, стоит уточнять требования для конкретного проекта.
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Изменится порядок работы с делами о неплатежеспособности
С 1 октября прекратит работу Служба контроля неплатежеспособности. Ее функции распределят между Министерством юстиции, Администрацией судов и ассоциацией администраторов процессов неплатежеспособности. Ранее поданные документы не нужно отправлять повторно - их передадут ответственным учреждениям. Также изменится счет для внесения депозитов по делам о неплатежеспособности: министерство просило не перечислять деньги на старый счет 30 сентября, а проводить платежи с 1 октября по новым реквизитам. Это изменение касается людей и компаний, участвующих в таких процессах.